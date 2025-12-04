Tuyển thủ tuyển Việt Nam chấn thương nhẹ sau 15 phút khởi động

Trong buổi tập chiều 4/12, Thái Thị Thảo gặp sự cố lật cổ chân và bỏ dở buổi tập của tuyển nữ Việt Nam chỉ sau 15 phút khởi động.

Sau khi tiền vệ sinh năm 1995 bị đau, các bác sĩ của tuyển nữ Việt Nam lập tức chạy vào kiểm tra. Thái Thị Thảo được sơ cứu, chườm đá. Cô rời sân trong tình trạng có thể tự bước đi nhưng không thoải mái.

Sau khi đánh giá nhanh mức độ chấn thương, đội ngũ y tế xác nhận Thảo chỉ bị đau nhẹ phần mềm và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Với tình hình này, Thái Thị Thảo hoàn toàn có thể ra sân trong trận mở màn SEA Games 33 gặp Malaysia tối 5/12.

Trở lại với buổi tập của tuyển nữ Việt Nam, hiện tại, toàn đội đạt tinh thần tốt và khối lượng vận động được điều chỉnh nhẹ nhàng để đảm bảo thể trạng. Trong tay HLV Mai Đức Chung lúc này đang có đầy đủ lực lượng.

SEA Games 33 đánh dấu lần thứ năm liên tiếp tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV. Sự ổn định về lực lượng là yếu tố quan trọng, và tin vui về chấn thương nhẹ của Thái Thị Thảo giúp toàn đội thêm vững tin trước giờ xung trận.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra lúc 18h ngày 5/12 tại sân Chonburi. HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Một số trụ cột lớn tuổi hoặc chấn thương không thể góp mặt, điển hình là Chương Thị Kiều. Tuy nhiên chúng tôi có phương án thay thế. Dù sức mạnh có thể giảm đôi chút, tinh thần và quyết tâm của đội vẫn giữ nguyên".