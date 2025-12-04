Bữa sáng của U22 Việt Nam sau chiến thắng

|
Đội U22 lưu trú tại khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, nằm cách điểm thi đấu Rajamangala khoảng 2 km. Đây là khách sạn 4 sao do ban tổ chức SEA Games của Thái Lan bố trí.
|
Do thi đấu lượt trận sớm (16h) chiều qua, đội trưởng Khuất Văn Khang và đồng đội vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường vào sáng hôm sau. Các cầu thủ xuống ăn sáng khá sớm, khoảng 7h40, và hoàn thành bữa ăn chỉ trong chưa đầy 30 phút.
|
Trứng, rau xanh và hoa quả là những món ăn được các tuyển thủ ưa chuộng vì ngon miệng, giàu đạm, chất xơ, dễ tiêu hóa, giúp hồi phục năng lượng nhanh.
|
Đội U22 Việt Nam ăn trong phòng riêng theo yêu cầu. Đội cũng mang theo một số thực phẩm bổ sung, gia vị từ quê nhà. Đội hậu cần của U22 Việt Nam cũng đã kiểm tra kỹ thực đơn của khách sạn để phù hợp cho cầu thủ.
|
Khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG cũng là nơi lưu trú của U22 Lào và U22 Thái Lan. Trong đó, U22 Lào vừa chơi trận mở màn với U22 Việt Nam và thua 1-2.
|
Đội Lào và Thái Lan thường ăn muộn hơn đội Việt Nam. Đội Lào ăn sáng vào khoảng hơn 8h trong khi Thái Lan thì khoảng 8h30 sáng. Hôm 3/12, U22 Thái Lan thi đấu lượt trận sau (19h).
|
Phòng ăn là không gian sinh hoạt chung quan trọng của các đội bóng. Tại đây, ban huấn luyện cũng có thời gian trao đổi, gặp gỡ nhau. Họ cũng dành thời gian sinh hoạt vui vẻ, nói chuyện với cầu thủ và thực hiện một số công tác hậu cần.
Thực đơn của khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG không có nhiều món nhưng dễ ăn và đủ chất. Khách sạn này ban đầu chỉ có tuyển U22 Thái Lan (bảng A), nhưng sau đón thêm U22 Việt Nam và Lào từ bảng B. Bảng B vốn tổ chức tại tỉnh Songkhla nhưng đã chuyển về Bangkok do ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Nam Thái Lan.
|
Rau và hoa quả được các tuyển thủ sử dụng nhiều. U22 Việt Nam ăn sáng nhanh, nghỉ ngơi rồi bắt đầu buổi tập gym, phục hồi, chơi bóng bàn lúc 10h sáng. Chiều nay (4/12), nhóm dự bị của đội sẽ ra sân tập trong khi nhóm đá chính tập hồi phục.