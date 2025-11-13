Chuyện gì đang xảy ra với Kubo

Mùa giải thứ tư của Take Kubo tại Real Sociedad đang trở thành giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi anh đến San Sebastián năm 2022.

Từ vị thế của một trong những biểu tượng mới của đội bóng xứ Basque, Kubo giờ đây bước vào mỗi trận đấu với sự dè dặt, cả về thể lực lẫn tinh thần.

Kubo mờ nhạt

Con số không biết nói dối. Sau 17 vòng La Liga, Kubo chỉ có hai bàn và một kiến tạo. Bàn gần nhất trước Girona ở vòng 16 đã cách đây khá lâu so với kỳ vọng dành cho một cầu thủ được xem là linh hồn sáng tạo. Đó không chỉ là câu chuyện của cá nhân anh, mà là bức tranh chung của Real Sociedad, đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng hai điểm và vừa phải sa thải HLV Sergio Francisco.

Những khó khăn của Kubo gắn chặt với sự rối ren ấy. Chấn thương mắt cá từ tháng 9 đeo bám anh suốt nhiều tháng. Trong nỗ lực giúp đội nhà, tiền đạo người Nhật đã tự đẩy mình vượt quá giới hạn. Anh phải tiêm thuốc liên tục trong một tháng để ra sân, đổi lại là cảm giác thi đấu không trọn vẹn. Tốc độ và kỹ năng rê bóng, những phẩm chất từng khiến Anoeta sôi động, bị bóp nghẹt. Kubo vẫn chạy, vẫn tìm khoảng trống, nhưng đôi chân không còn vâng lời như trước.

Trong một buổi họp báo tháng 11, Kubo bộc lộ sự mệt mỏi. Anh khẳng định sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích nếu cuối mùa không thể mang lại đóng góp xứng đáng. Lời nói ấy không mang màu sắc thách thức, mà giống như sự tự thú của một cầu thủ đang tự nghi ngờ chính mình.

Sự thất vọng của Kubo không chỉ hướng về cơ thể. Từ giai đoạn tiền mùa giải, anh đã tỏ ra lo ngại về công tác chuyển nhượng. Real Sociedad bước vào mùa giải với nhiều khoảng trống trong đội hình, trong khi các đối thủ trực tiếp đều tăng cường lực lượng. Sau chuyến du đấu tại Nhật Bản, Kubo từng thẳng thắn đặt câu hỏi về những gương mặt mới. Đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của anh với dự án thể thao đang lung lay.

Khi Sergio Francisco bị sa thải và Ion Ansotegi tạm thời tiếp quản, Real Sociedad vẫn chưa tìm được sự ổn định. Những phát biểu của Kubo sau trận hòa Levante cho thấy anh hiểu rõ đội bóng đang ở tình trạng nguy hiểm. Một tập thể khủng hoảng sẽ khó bảo vệ được phong độ của bất kỳ ngôi sao nào, nhất là với cầu thủ vốn phụ thuộc nhiều vào nhịp điệu trận đấu như Kubo.

Kubo sẽ rời Real Sociedad?

Tháng 2/2024, Kubo gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Điều khoản giải phóng 60 triệu euro tưởng chừng là sự bảo đảm cho một tương lai lâu dài. Nhưng bóng đá không vận hành theo hợp đồng. Tham vọng của Kubo lớn hơn một cuộc chiến trụ hạng. Anh muốn thi đấu ở cúp châu Âu, muốn cảm nhận bầu không khí của những đêm lớn thay vì ngồi xem qua màn hình. Khi anh nói rằng ngồi trên ghế sofa xem bóng đá khiến mình “hơi ghen tị”, đó là lời nhắc rằng một tài năng đang bị kìm hãm sẽ sớm tìm lối thoát.

Không ngạc nhiên khi truyền thông Anh liên tục nhắc đến Tottenham. Với nhiều CLB lớn, 60 triệu euro là mức phí chấp nhận được cho một cầu thủ 24 tuổi, giàu đột biến và đã chứng tỏ giá trị tại La Liga. Việc Real Madrid vẫn nắm 50% quyền lợi càng khiến bài toán chuyển nhượng trở nên phức tạp, bởi bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ kéo theo lợi ích cho đội bóng Hoàng gia.

Hiện tại, Kubo vẫn nói rằng mình cam kết với Real Sociedad. Nhưng câu “không ai biết trước được điều gì” đủ để hiểu mọi cánh cửa vẫn mở. Với anh, phần còn lại của mùa giải là cuộc đua với chính mình: đua với chấn thương, với sự hoài nghi và với một tập thể đang mất phương hướng.

Nếu Kubo tìm lại được đôi chân thanh thoát ngày nào, Real Sociedad có thể cứu vãn một mùa giải u ám. Còn nếu không, mùa hè tới rất có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ngôi sao Nhật Bản – bước ngoặt được sinh ra từ một mùa giải bào mòn.