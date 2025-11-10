Kubo sắp mang 'núi tiền' về cho Real Madrid

Tiền vệ người Nhật Bản được cho là muốn rời Real Sociedad và đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham.

Kubo muốn rời La Liga.

Theo Defensa Central, Takefusa Kubo có thể mang về cho Real Madrid khoản tiền thưởng lên đến 30 triệu euro nếu anh rời Real Sociedad. Khi bán cầu thủ sinh năm 2001 cho Sociedad với giá chỉ 6,5 triệu euro, Real cài điều khoản ăn chia 50% phí chuyển nhượng khi đối tác bán Kubo trong tương lai.

Trước đó, báo chí rộ tin Tottenham sẵn sàng chi ra 60 triệu euro, đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng, để thuyết phục Real Sociedad nhả người. Nếu thương vụ xảy ra, Kubo sẽ trở thành cầu thủ châu Á có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử. Kỷ lục này trước đó thuộc về Kim Min-jae, khi anh gia nhập Bayern Munich với giá 50 triệu euro vào năm 2023.

Kubo gây ấn tượng mạnh tại La Liga trong màu áo Sociedad, trở thành một trong những ngôi sao tấn công sáng giá nhất của giải đấu. Tuy nhiên, tuyển thủ Nhật Bản được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới ở một môi trường khắc nghiệt hơn và Premier League chính là điểm đến lý tưởng.

HLV trưởng Tottenham - Thomas Frank, xem Kubo là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công mà ông đang xây dựng. Cầu thủ 24 tuổi không chỉ sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ ấn tượng mà còn có thể chơi tốt ở cả hai cánh.

Bên phía Sociedad, đội bóng này hiểu rõ việc giữ chân ngôi sao người Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Mức phí 60 triệu euro sẽ giúp họ lập kỷ lục bán cầu thủ trong lịch sử CLB, đồng thời mở ra cơ hội tái đầu tư cho mùa giải tới. Dù vậy, Sociedad vẫn hy vọng có thể giữ Kubo ít nhất đến hết mùa.