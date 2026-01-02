Chelsea sẵn sàng kích nổ 'bom tấn' trăm triệu euro

Chelsea dành sự quan tâm cho Samu Aghehowa, tiền đạo trẻ đang gây tiếng vang lớn trong màu áo Porto.

Chelsea muốn có Samu.

Theo The Sun, "The Blues" sắp tái khởi động thương vụ Samu sau khi suýt chiêu mộ thành công chân sút người Tây Ban Nha với mức phí khoảng 40 triệu euro vào hè năm ngoái. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vì các vấn đề liên quan đến kiểm tra y tế và đàm phán bản quyền hình ảnh.

Sau khi rời Atletico Madrid để gia nhập Porto vào tháng 8/2024, Samu Aghehowa có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Mùa giải vừa qua đánh dấu cột mốc bùng nổ của tiền đạo 21 tuổi khi anh ghi tới 25 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 19 pha lập công tại Primeira Liga, góp công lớn giúp Porto cán đích ở vị trí thứ 3.

Màn trình diễn này hoàn toàn trái ngược với quãng thời gian mờ nhạt tại Atletico, nơi anh hiếm khi được trao cơ hội thể hiện.

Phong độ ấn tượng của Aghehowa khiến Porto quyết định đầu tư mạnh mẽ để sở hữu toàn bộ quyền kinh tế của anh. Chỉ trong vài tháng, đội bóng Bồ Đào Nha chi tổng cộng 32 triệu euro để mua lại toàn bộ các phần trăm còn lại, biến Aghehowa trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Porto sẽ không dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Chelsea chính thức trở lại. Mức giá để sở hữu chân sút này được cho là đã chạm ngưỡng 100 triệu euro.

Về phía Chelsea, họ hiện đã có Liam Delap, Joao Pedro và chuẩn bị đón Emmanuel Emegha vào năm 2026. Tuy nhiên, với tham vọng duy trì chiều sâu đội hình và cạnh tranh trên mọi đấu trường, Aghehowa vẫn là cái tên đầy sức hút.