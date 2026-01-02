Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea sẵn sàng kích nổ 'bom tấn' trăm triệu euro

  • Thứ sáu, 2/1/2026 12:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chelsea dành sự quan tâm cho Samu Aghehowa, tiền đạo trẻ đang gây tiếng vang lớn trong màu áo Porto.

Chelsea muốn có Samu.

Theo The Sun, "The Blues" sắp tái khởi động thương vụ Samu sau khi suýt chiêu mộ thành công chân sút người Tây Ban Nha với mức phí khoảng 40 triệu euro vào hè năm ngoái. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vì các vấn đề liên quan đến kiểm tra y tế và đàm phán bản quyền hình ảnh.

Sau khi rời Atletico Madrid để gia nhập Porto vào tháng 8/2024, Samu Aghehowa có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Mùa giải vừa qua đánh dấu cột mốc bùng nổ của tiền đạo 21 tuổi khi anh ghi tới 25 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 19 pha lập công tại Primeira Liga, góp công lớn giúp Porto cán đích ở vị trí thứ 3.

Màn trình diễn này hoàn toàn trái ngược với quãng thời gian mờ nhạt tại Atletico, nơi anh hiếm khi được trao cơ hội thể hiện.

Phong độ ấn tượng của Aghehowa khiến Porto quyết định đầu tư mạnh mẽ để sở hữu toàn bộ quyền kinh tế của anh. Chỉ trong vài tháng, đội bóng Bồ Đào Nha chi tổng cộng 32 triệu euro để mua lại toàn bộ các phần trăm còn lại, biến Aghehowa trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Porto sẽ không dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Chelsea chính thức trở lại. Mức giá để sở hữu chân sút này được cho là đã chạm ngưỡng 100 triệu euro.

Về phía Chelsea, họ hiện đã có Liam Delap, Joao Pedro và chuẩn bị đón Emmanuel Emegha vào năm 2026. Tuy nhiên, với tham vọng duy trì chiều sâu đội hình và cạnh tranh trên mọi đấu trường, Aghehowa vẫn là cái tên đầy sức hút.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

HLV Maresca 'đi đêm' sau lưng Chelsea?

Báo chí Anh cho biết đã có những cuộc tiếp xúc giữa HLV Enzo Maresca với các CLB khác trước khi bị Chelsea sa thải.

8 giờ trước

Duy Anh

Chelsea Chelsea Samu Porto Tây Ban Nha

    Đọc tiếp

    Chuyen la bong da Viet Nam hinh anh

    Chuyện lạ bóng đá Việt Nam

    2 giờ trước 12:42 2/1/2026

    0

    Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vòng loại giải U19 quốc gia 2025 làm dấy lên loạt dấu hỏi xoay quanh cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng.

    Vi sao Chelsea chon Liam Rosenior? hinh anh

    Vì sao Chelsea chọn Liam Rosenior?

    3 giờ trước 12:00 2/1/2026

    0

    Chelsea đang tìm một HLV mới, nhưng thứ họ thực sự theo đuổi không chỉ là một cái tên. Đó là một ý tưởng.

    Vi sao Vinicius giam yeu sach voi Real? hinh anh

    Vì sao Vinicius giảm yêu sách với Real?

    4 giờ trước 11:00 2/1/2026

    0

    Trong quá trình đàm phán hợp đồng với Real Madrid, Vinicius Junior sẵn sàng giảm mức lương anh mong muốn so với những yêu cầu ban đầu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý