Real Madrid gây thất vọng

Đêm 9/11, dàn sao Real Madrid không thể xuyên thủng mành lưới Rayo Vallecano ở chuyến làm khách thuộc vòng 12 La Liga.

Mbappe thi đấu khá mờ nhạt.

Đúng với biệt danh El Matagigantes (Kẻ diệt khổng lồ), Rayo một lần nữa khiến gã hàng xóm hùng mạnh Real Madrid phải toát mồ hôi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Inigo Perez, đội bóng ngoại ô phía Nam Madrid nhập cuộc tự tin, kỷ luật và đầy quyết liệt.

Họ bị đánh giá thấp hơn về chất lượng nhân sự, nhưng không hề lép vế. Bộ đôi tiền vệ Ciss - Unai Lopez hoạt động năng nổ, còn thủ thành Batalla có một buổi tối xuất thần, liên tục cản phá những cú dứt điểm của Vinicius và Bellingham.

Ở phía trên, Isi Palazon cùng Alvaro Garcia là mũi nhọn trong những pha phản công tốc độ. Chính Garcia có cơ hội rõ rệt nhất hiệp hai, nhưng cú sút chéo góc của anh vẫn chưa đủ hiểm để khuất phục Courtois.

Trong khi đó, Real Madrid ra sân với đội hình trẻ trung nhất mùa, khi Xabi Alonso xoay vòng nhân sự sau thất bại trước Liverpool ở Champions League. Bộ ba Bellingham – Mbappe – Vinicius vẫn là trọng tâm, nhưng cả ba đều chơi dưới sức.

Hàng công Real có ngày thi đấu dưới sức.

Mbappe có một pha solo quen thuộc ở phút 60 nhưng sút chệch cột, trong khi Bellingham bị phong tỏa gần như suốt hiệp hai. Guler là điểm sáng hiếm hoi, với những pha xử lý tinh tế và hai cú sút xa khiến khung thành Rayo rung chuyển.

Những sự thay đổi ở cuối trận – Alexander-Arnold, Rodrygo hay Ceballos – không tạo khác biệt. Hàng công Real tỏ ra thiếu đột biến và chính xác trong khâu kết thúc. Rayo chỉ có 0,15 bàn thắng kỳ vọng (xG) so với 0,38 của Real – một trận cầu ít cơ hội nhưng đầy sức nặng chiến thuật. Đây cũng là lần thứ 4 trong 6 lần gần nhất Real không thể thắng tại Vallecas.

Trận hòa 0-0 giúp Real hơn Barcelona 6 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Rayo tiếp tục là hiện tượng thú vị của mùa giải. Dù chỉ đứng thứ 12, họ cầm hòa cả Real và Barcelona tại thánh địa Vallecas mùa này.