PSG rệu rã

Nhà vô địch châu Âu đang đánh mất sức mạnh vì chính thành công của mình. Lịch thi đấu khốc liệt khiến PSG kiệt quệ, và Luis Enrique đang cạn dần lựa chọn.

Hakimi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Paris Saint-Germain nhiều khả năng kết thúc năm 2025 trong tình trạng báo động. Lịch thi đấu dày đặc biến đội bóng của Luis Enrique thành “bệnh viện mini”. Ba trụ cột Ousmane Dembele, Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều chấn thương, nối dài danh sách đã có Desire Doue, Marquinhos và Fabian Ruiz.

Từ đầu năm, PSG chơi 58 trận trên mọi đấu trường, con số kỷ lục. Họ tham dự vòng play-off Champions League, FIFA Club World Cup 2025 - vào tới chung kết và thua Chelsea 0-3 vào hè. Chỉ được nghỉ chưa tới hai tuần, các cầu thủ phải trở lại thi đấu ngay với trận Siêu Cúp châu Âu gặp Tottenham. Thể lực suy kiệt, chấn thương là điều tất yếu.

Luis Enrique cố gắng xoay tua để giảm tải, nhưng kế hoạch ấy thất bại. Từ tháng 8, đội liên tục mất người. Các cầu thủ trẻ được tung vào để lấp chỗ trống, nhưng không thể duy trì phong độ ổn định.

Ở Ligue 1, PSG chơi chệch choạc, khác hẳn hình ảnh áp đảo tại Champions League. Họ thắng ba trận đầu, giành 9 điểm trọn vẹn, nhưng thất bại 1-2 trước Bayern Munich phơi bày thực tế: sức mạnh của PSG đang cạn dần. Trận ấy, Hakimi rời sân trong nước mắt vì bong gân đầu gối, nghỉ 6-8 tuần. Dembele bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến trở lại vào tháng 12. Nuno Mendes cũng bị bong gân mắt cá, phải nghỉ dài hạn.

Những mất mát ấy buộc ban lãnh đạo phải xem xét bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Luis Enrique muốn có một trung vệ đa năng, Eric García là lựa chọn hàng đầu. Ông cũng đề nghị chiêu mộ thêm một tiền vệ dày dạn và một tiền đạo dự phòng để tránh sụp đổ giữa mùa.

PSG đang gánh hậu quả của sự thành công. Việc chinh chiến quá nhiều khiến đội không còn thời gian hồi phục. Luis Enrique phải đối mặt với thực tế: một đội hình mỏi mệt, tinh thần giảm sút và lịch thi đấu vẫn không ngừng đè nặng.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là PSG sẽ mua ai, mà là làm sao để sống sót đến mùa xuân.