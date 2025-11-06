PSG mất 3 cầu thủ sau trận thua Bayern

Cơn ác mộng ập đến với PSG sau trận thua 1-2 trước Bayern Munich hôm 5/11 khi 3 ngôi sao trụ cột Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Ousmane Dembele cùng lúc dính chấn thương.

Hakimi phải nghỉ ít nhất 6 tuần.

Theo thông báo chính thức từ PSG, Hakimi bị bong gân mắt cá nặng, dự kiến nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. May mắn hậu vệ người Morocco không bị gãy xương, song thời gian hồi phục vẫn kéo dài và khả năng vắng mặt tại Cúp châu Phi (AFCON) là rất cao. PSG xác nhận Hakimi sẽ bước vào giai đoạn điều trị và tập phục hồi ngay trong tuần này.

Cùng lúc đó, Nuno Mendes cũng gia nhập danh sách thương binh khi bị trật dây chằng đầu gối trái. Hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục được theo dõi y tế đặc biệt trong vài tuần tới, khiến PSG mất cùng lúc 2 hậu vệ biên quan trọng trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

Ngoài ra, Ousmane Dembele được xác nhận dính chấn thương bắp chân trái. Tiền vệ cánh người Pháp phải ngồi ngoài ít nhất vài tuần, đồng nghĩa anh không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Pháp sắp tới. Với Dembele, anh liên tiếp gặp vấn đề về thể lực ở mùa giải này.

Trận thua trước Bayern Munich trở thành thảm họa kép cho đội bóng thủ đô. Tại Parc des Princes, Luis Diaz ghi 2 bàn trong hiệp một, rồi sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm khiến Hakimi dính chấn thương.

Dù vùng lên mạnh mẽ, PSG chỉ kịp có bàn danh dự nhờ pha lập công của Joao Neves. Với PSG, 3 ca chấn thương khiến HLV Luis Enrique đối mặt bài toán hóc búa ở giai đoạn khốc liệt của mùa giải. PSG sẽ phải xoay tua đội hình và hy vọng các cầu thủ khác đủ sức khỏa lấp khoảng trống mà những ngôi sao để lại.