Luis Diaz lên tiếng

Luis Diaz phá vỡ im lặng sau pha vào bóng thô bạo khiến Achraf Hakimi chấn thương trong trận PSG gặp Bayern Munich tại Champions League.

Luis Diaz vừa có thông điệp gửi tới Hakimi..

Cú vào bóng từ phía sau của tiền đạo người Colombia khiến hậu vệ Morocco đau đớn rời sân trong nước mắt, giữa sự phẫn nộ của khán giả sân Parc des Princes hôm 5/11. Theo truyền thông Pháp, Hakimi nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2025 và có nguy cơ bỏ lỡ Cúp bóng đá châu Phi vào tháng 1/2026. PSG chưa công bố chẩn đoán chính thức, nhưng lo ngại chấn thương mắt cá của ngôi sao này khá nghiêm trọng.

Mạng xã hội bùng nổ sau tình huống phạm lỗi. Nhiều người gọi đây là pha vào bóng “không thể chấp nhận”, nhất là khi Diaz ghi cú đúp và trở thành người hùng của Bayern chỉ ít phút trước đó. PSG được cho là rất tức giận, vì phía Diaz không gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Hakimi.

Cầu thủ người Colombia chỉ viết vài dòng trên Instagram cá nhân, thể hiện sự tiếc nuối: “Đó là một đêm đầy cảm xúc. Bóng đá luôn cho thấy điều tốt và xấu có thể xảy ra trong 90 phút. Thật buồn vì tôi không thể kết thúc trận đấu cùng đồng đội. Tôi chúc Hakimi sớm bình phục”.

Luis Diaz trải qua một đêm đối lập. Anh ghi hai bàn giúp Bayern dẫn trước, rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm ở cuối hiệp một. VAR xác nhận lỗi nghiêm trọng, và Bayern phải chơi thiếu người trong suốt hiệp hai.

PSG chỉ gỡ lại một bàn nhờ công Joao Neves ở phút cuối, còn thầy trò Vincent Kompany phải căng mình chống đỡ để bảo toàn chiến thắng. Với Luis Diaz, từ người hùng đến tội đồ chỉ cách nhau một pha bóng.