Paris phẫn nộ vì trò đùa vô cảm sau chấn thương Hakimi

Một câu nói đùa của Josip Stanisic sau trận Bayern thắng PSG 2-1 thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 5/11 khiến mạng xã hội Pháp dậy sóng.

Hakimi dính chấn thương nặng trong trận PSG thua Bayern 1-2.

Hậu vệ người Croatia bị chỉ trích dữ dội vì cười cợt về pha vào bóng khiến Achraf Hakimi chấn thương nặng.

Khoảnh khắc Achraf Hakimi rời sân Parc des Princes trong nước mắt trở thành hình ảnh ám ảnh nhất loạt trận Champions League. Pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz khiến tiền đạo người Colombia nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn hậu vệ phải của PSG phải chống nạng rời sân, cổ chân trái được cố định trong băng bảo vệ.

Sau trận, Stanisic gây phẫn nộ khi buông lời đùa trong khu hỗn hợp báo chí. Khi được hỏi về tình huống khiến Hakimi chấn thương, cầu thủ của Bayern đáp: “Chúng tôi cảm ơn anh ấy. (Cười) Đùa thôi! Anh ấy vui mà, giống như tất cả chúng tôi”. Anh còn tiết lộ Luis Díaz không hề xin lỗi Hakimi sau pha phạm lỗi.

Câu nói này lập tức châm ngòi giận dữ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV PSG chỉ trích Stanisic vô cảm, thiếu tôn trọng đối thủ. RMC Sport gọi đây là “một trò đùa kém duyên”, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ người Croatia “thừa nhận đồng đội phạm lỗi nguy hiểm, nhưng vẫn thấy buồn cười”.

Trái với Stanisic, các nhân vật khác của Bayern như Manuel Neuer và HLV Vincent Kompany thể hiện sự cảm thông. HLV Kompany so sánh chấn thương của Hakimi với Jamal Musiala ở Club World Cup và gửi lời chúc mau bình phục.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, chấn thương của Hakimi không nghiêm trọng như lo ngại. PSG xác nhận anh có thể trở lại thi đấu sau khoảng năm tuần. Tuy nhiên, tại Paris, dư âm của cú vào bóng và câu đùa vô cảm ấy chắc chắn còn kéo dài.