Bayern Munich - bản lĩnh của kẻ muốn làm vua châu Âu

Chiến thắng 2-1 trước PSG ngay tại Parc des Princes thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 5/11 dù chỉ còn 10 người cho thấy Bayern Munich không chỉ mạnh, mà còn kiên cường.

Bayern Munich đang có phong độ huỷ diệt.

Đội bóng của Vincent Kompany đang gửi lời tuyên chiến rõ ràng: họ đã sẵn sàng trở lại ngai vàng Champions League.

Bản lĩnh Bayern Munich

Nếu có một trận đấu thể hiện toàn bộ bản chất của Bayern Munich hiện tại, thì đó chính là đêm Paris. Họ không chỉ đánh bại nhà vô địch châu Âu - PSG, mà còn làm điều đó trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Luis Diaz ghi hai bàn, rồi bị đuổi khỏi sân trước khi hiệp một kết thúc. Nhưng thay vì sụp đổ, Bayern càng trở nên đáng sợ.

Ở thế 10 chống 11, đội bóng của Kompany chuyển từ thế tấn công áp đảo sang phòng ngự chủ động. Họ không mất kiểm soát, không hoảng loạn, mà chiến đấu với bản lĩnh lạnh lùng của một nhà vô địch. Người giữ ngọn lửa ấy là Manuel Neuer, thủ môn sắp bước sang tuổi 40, nhưng vẫn bay người như ở tuổi 25. Anh hóa thân thành bức tường, chặn đứng mọi cơ hội, giữ vững chiến thắng quý giá ngay tại Paris.

Trước đó, 45 phút đầu tiên của Bayern là minh chứng cho thứ bóng đá hiện đại nhất châu Âu. Tốc độ, kỹ thuật và sự chính xác đến lạnh lùng. Diaz, Kane và Olise làm khổ hàng thủ PSG, trong khi Kimmich, Pavlovic và Gnabry kiểm soát tuyến giữa. Hai bàn thắng đến sớm là kết quả của sự thống trị tuyệt đối. PSG gần như chỉ biết chạy theo bóng, dù Luis Enrique tung ra đội hình mạnh nhất.

Bayern Munich hạ PSG ngay tại Paris.

Nhưng khi Diaz bị truất quyền thi đấu, Bayern phải thể hiện mặt khác, thứ họ ít khi cần dùng ở Bundesliga. Đại diện Bundesliga không còn tấn công dồn dập, mà gồng mình phòng ngự trước sức ép của hàng công PSG. Thế nhưng, từng cầu thủ đều hiểu vai trò của mình. Kane lùi sâu hỗ trợ như một tiền vệ phòng ngự, Olise lấp khoảng trống ở cánh, còn Upamecano cùng Tah chơi như hai chiến binh.

HLV Vincent Kompany chỉ đạo với vẻ bình thản. Ông biết, đội bóng của mình đủ bản lĩnh để chịu đựng. Sau trận, chiến lược gia người Bỉ nói ngắn gọn: “Khi được ca ngợi, tôi nhắc các cầu thủ đừng tin hết. Khi bị chê, cũng đừng tự hạ thấp mình. Hôm nay chúng tôi thắng 16 trận, nhưng ngày mai tất cả trở lại con số 0”. Đó là triết lý rõ ràng, không ngừng tiến lên, không để cảm xúc chi phối.

Chiến thắng ở Paris không chỉ mang ý nghĩa ba điểm. Nó là lời khẳng định: Bayern sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Champions League. Họ thắng Chelsea, nhà vô địch thế giới, và nay hạ gục PSG, nhà vô địch châu Âu. Trong bức tranh ấy, những tên tuổi khác như Real Madrid, Liverpool hay Manchester City đều phải dè chừng. Không ai có thể nói mình mạnh hơn Bayern vào lúc này.

Một Bayern Munich toàn diện

Sự khác biệt của Bayern nằm ở tính toàn diện. Họ tấn công sắc bén, phòng ngự chắc chắn, và quan trọng hơn, có tinh thần chiến thắng ăn sâu trong ADN. Chuỗi 16 trận toàn thắng trên mọi đấu trường không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự ổn định và niềm tin tuyệt đối giữa cầu thủ và HLV.

Kane vẫn chơi hay ở tuổi 32.

Ở tuổi 40, Neuer vẫn là linh hồn. Ở tuổi 32, Kane đang chơi với khát vọng chưa từng thấy. Còn những cái tên trẻ như Pavlovic hay Olise đem lại nguồn năng lượng mới. Kompany, người từng được Pep Guardiola xem là “thủ lĩnh vĩnh cửu”, đang truyền lại tinh thần ấy vào Bayern: chơi thông minh, nhưng chiến đấu như lính.

PSG, dù mạnh đến đâu, cũng phải thừa nhận: “Ở thế 11 đấu 11, Bayern mạnh hơn”. Lời nói của Luis Enrique là sự công nhận đầy đủ nhất cho sức mạnh của Kompany và các học trò.

Ở Đức, người ta quen với Bayern vô địch. Nhưng ở châu Âu, họ đang đòi lại vị thế đích thực. Sau hơn một thập kỷ thống trị Bundesliga, Bayern muốn nhiều hơn là danh hiệu quốc nội. Họ muốn chứng minh rằng mình vẫn là chuẩn mực của bóng đá châu Âu, nơi kỷ luật, trí tuệ và bản lĩnh hòa làm một.

Mùa giải còn dài, như Kompany nói: “Danh hiệu không được quyết định vào lúc này. Quan trọng là duy trì phong độ đến cuối”. Nhưng nếu có một đội bóng đang cho thấy họ sẵn sàng chạm vào chiếc cúp bạc, thì đó chính là Bayern Munich.

Đêm Paris không chỉ là một chiến thắng, mà là lời nhắn gửi đến cả châu Âu: Bayern đã trở lại, mạnh mẽ, lạnh lùng và đáng sợ như chưa từng thấy.