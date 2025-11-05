Hakimi bật khóc sau pha vào bóng rợn người

Rạng sáng 5/11, hậu vệ của PSG dính chấn thương nặng trong thua Bayern với tỷ số 1-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Phút bù giờ hiệp một trận đấu trên sân Parc des Princes, Achraf Hakimi đi bóng và bị Luis Diaz đốn ngã từ phía sau. Video làm chậm cho thấy cổ chân của hậu vệ người Morocco bị trật hẳn sang một bên sau khi chịu tác động từ đối thủ.

Hakimi bật khóc và ngay lập tức được đưa khỏi sân. Cùng lúc, trọng tài rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Diaz. Dàn sao Bayern phản ứng dữ dội nhưng không thể thay đổi quyết định của ông Mariani.

Hakimi bị lật cổ chân.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho Hakimi. Chấn thương này có thể khiến cựu cầu thủ Real Madrid nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là điều không ngôi sao nào mong muốn, bởi World Cup 2026 đã đến gần.

PSG chịu thiệt đơn thiệt kép. Trước khi Hakimi chấn thương, nhà đương kim vô địch Champions League cũng mất Ousmane Dembele ngay từ phút 25.

Về phía Diaz, cầu thủ người Colombia trở thành nhân vật chính của trận đấu với cú đúp bàn thắng và thẻ đỏ. Phút thứ 4, cựu sao Liverpool đá bồi mở tỷ số. 28 phút sau, anh đoạt bóng từ Marquinhos rồi dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho Bayern.

Dù được chơi hơn người trong cả hiệp hai, PSG chỉ có 1 bàn được ghi bởi Joao Neves, qua đó chấp nhận thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này. Trong khi đó, Bayern vẫn duy trì mạch trận toàn thắng ở mọi đấu trường và vươn lên dẫn đầu League Phase.