Con trai Ronaldo tỏa sáng

Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn đầu tiên cho đội U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình huống diễn ra ở phút 41, khi Ronaldo Jr nhận đường chọc khe của đồng đội, thoát xuống trống trải và sút tung lưới đối thủ, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của con trai Ronaldo trong màu áo U16 Bồ Đào Nha.

Hôm 31/10, Ronaldo Junior vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng 2-0 trước chủ nhà U16 Thổ Nhĩ Kỳ. Những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U14 và U15 trước đó giúp con trai Ronaldo lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha và được triệu tập lên tuyển U16.

Sau quãng thời gian dài thi đấu cho các học viện nổi tiếng trên khắp thế giới như MU, Juventus và hiện tại là Al Nassr, Ronaldo Junior bắt đầu tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hồi tháng 5, con trai Ronaldo từng khoác áo U15 Bồ Đào Nha tham dự giải quốc tế Vlatko Markovic tại Croatia. Khi đó, Cristiano Jr chơi nổi bật với 2 bàn thắng trong 4 trận, trong đó có cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở trận chung kết.

Theo truyền thông châu Âu, con trai của CR7 đủ điều kiện khoác áo 5 đội tuyển quốc gia khác nhau, gồm Bồ Đào Nha, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Cape Verde. Tuy nhiên, Ronaldo Junior đã quyết định kế nghiệp cha mình, chọn Bồ Đào Nha làm điểm đến trong sự nghiệp quốc tế.

