Khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội của Ronaldo
Rạng sáng 29/10, Cristiano Ronaldo tự động viên bản thân trước cú sút phạt nhưng không thể giúp Al-Nassr thoát thua 1-2 trước Al-Ittihad thuộc vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia.
Siêu sao người Bồ Đào Nha lộ dấu hiệu tuổi tác khi tranh chấp với các hậu vệ Al Ittihad trong thất bại 1-2 của Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.
Rạng sáng 29/10, Cristiano Ronaldo tự động viên bản thân trước cú sút phạt nhưng không thể giúp Al-Nassr thoát thua 1-2 trước Al-Ittihad thuộc vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia.
Bức tranh chân dung khổ lớn với dòng thông điệp "Không tranh bóng của Quang Vinh, chỉ tranh áo của Quang Vinh" khiến hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng.
Real Madrid chia sẻ đoạn video ghi lại toàn cảnh không khí ăn mừng tràn ngập tiếng nhạc và nụ cười sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.
Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.
Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.
Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.
Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.
Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.
Benjamin Sesko mới xác nhận anh là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 14 tuổi bật nhảy phi thường để lấy quả bóng bị mắc kẹt trên bảng rổ.
Cú húc đầu kinh hoàng của một cầu thủ San Lorenzo ở trận gặp Central Molino tại tỉnh Maldonado khiến trọng tài gãy răng, chấn động cả làng bóng đá Uruguay.