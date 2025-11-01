Chia tay Ronaldo, siêu mẫu mất 11 triệu người theo dõi

Vụ việc siêu mẫu Irina Shayk bị mất hơn chục triệu người theo dõi trên trang cá nhân sau khi chia tay Cristiano Ronaldo đang gây sốt trở lại.

Ronaldo từng mặn nồng bên Irina.

Mối tình lãng mạn kéo dài từ năm 2010 đến 2015 giữa Ronaldo và siêu mẫu người Nga, Irina Shayk, từng là chủ đề nóng trên các mặt báo, biến họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất làng giải trí – thể thao. Tuy nhiên, cả hai đã “đường ai nấy đi” sau khi không tìm được tiếng nói chung.

Ngay sau khi thông tin chia tay được lan truyền rộng rãi vào năm 2015, tài khoản cá nhân của Irina Shayk chứng kiến sự sụt giảm chóng mặt về lượng người theo dõi. Chỉ trong vòng 24 giờ, siêu mẫu đã mất khoảng 11 triệu người theo dõi.

Điều này cho thấy sức ảnh hưởng và mức độ gắn kết của công chúng đối với mối quan hệ giữa cô và CR7. Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, Irina không chỉ được biết đến rộng rãi hơn mà còn ký được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở nhờ danh tiếng gắn liền với tên tuổi của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Irina không được lòng mẹ Ronaldo.

Nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ được cho là bắt nguồn từ những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Irina và gia đình Ronaldo. Đặc biệt, mẹ của CR7 – bà Dolores Aveiro – được cho là không có thiện cảm với siêu mẫu người Nga. Bà Dolores từng bày tỏ quan điểm rằng Irina “không phù hợp với vai trò làm vợ và làm mẹ”.

Bản thân Irina cũng từng thẳng thắn thừa nhận rằng sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu của cô, chứ không phải chuyện gia đình vào thời điểm đó. Mẹ và các chị của Ronaldo cũng không hài lòng với việc Irina thường xuyên vắng nhà vì công việc, cũng như tiếp xúc với nhiều người khác giới. Sự xa cách này thể hiện rõ ngay cả khi họ cùng đến sân Bernabéu cổ vũ Ronaldo, nơi bà Dolores và Irina hiếm khi ngồi gần nhau.

Hiện tại, Ronaldo có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên bạn gái Georgina Rodríguez cùng các con tại Saudi Arabia. CR7 đã cầu hôn bạn gái cách đây vài tháng và đang lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng. Trái ngược với Irina, Georgina rất được lòng mẹ của Ronaldo.

