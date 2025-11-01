Hình ảnh khiến cả thế giới nhầm lẫn về bóng đá Saudi Arabia

Một video AI mô phỏng sân bóng trên đỉnh tòa nhà chọc trời bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, khiến hàng triệu người nhầm tưởng đây là hình ảnh chính thức của World Cup 2034 tại Saudi Arabia.

Hình ảnh gây hiểu lầm về Saudi Arabia những ngày qua.

Tuần qua, mạng xã hội chao đảo trước video "Sky Stadium" - sân vận động được dựng trên đỉnh tòa nhà cao chọc trời, được cho là phục vụ World Cup 2034 tại Saudi Arabia. Hàng nghìn tài khoản chia sẻ clip này, thu hút hàng triệu lượt xem, khiến không ít người tin rằng đây là bản thiết kế chính thức từ Riyadh.

Tuy nhiên, nguồn tin gần với dự án xác nhận với ESPN rằng: "Thiết kế này hoàn toàn giả mạo và không hề xuất hiện trong bất kỳ kế hoạch nào của Saudi Arabia. Không có nguồn chính thức nào đề cập tới nó".

Thực tế, Saudi Arabia chỉ mới công bố kế hoạch xây dựng khu thể thao trên một phần của dự án The Line – thành phố siêu hiện đại – nhưng mô hình không hề giống với video lan truyền.

Thực tế, video gốc thuộc về tài khoản Instagram hyporaultraworks, nổi tiếng với loạt video AI mô phỏng các sân vận động tương lai. Video được chú thích "bay trên không sân vận động chọc trời". Chủ tài khoản xác nhận là tác giả: "Ban đầu chỉ là một ý tưởng AI đơn giản, nhưng với hơn 50 triệu lượt xem, thiết kế Sky Stadium đã lan tỏa toàn cầu và vượt ngoài tầm kiểm soát".

Người này nhấn mạnh: "Khi tạo clip, tôi hoàn toàn không biết về bất kỳ dự án nào của Saudi Arabia. Đây chỉ là ý tưởng do AI tạo ra, khám phá hình ảnh một sân bóng theo phong cách thẳng đứng trên tòa nhà chọc trời".