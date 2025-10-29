Kante mất kiểm soát ở trận thắng Ronaldo

Sáng 29/10, trận Al Ittihad gặp Al Nassr thuộc cúp Nhà vua Saudi Arabia chứng kiến khoảnh khắc N’Golo Kante nổi giận vì quyết định của trọng tài.

Khoảnh khắc nổi đóa hiếm hoi của Kante.

Người hâm mộ hiếm khi thấy N’Golo Kante - vốn nổi tiếng là một trong những cầu thủ điềm tĩnh và thân thiện nhất thế giới, mất bình tĩnh trên sân. Nhưng trong trận Al Ittihad gặp Al Nassr tại vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia, khoảnh khắc hiếm có đó xuất hiện.

Tình huống diễn ra khi Kante cầm bóng, một cầu thủ đối phương đá bóng ra ngoài biên nhưng trọng tài quyết định trao quyền ném bóng cho Al Nassr. Phản ứng của Kante ngay lập tức khiến khán giả bất ngờ. Anh gào thét và thể hiện rõ cho sự bức xúc hiếm thấy.

Các fan nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giận như thế", một người bình luận. "Biết trọng tài tệ đến mức nào khi Kante của mọi người nổi giận", một fan khác viết. "Không thể tin được, đúng là tận thế rồi", một người hài hước thêm vào.

Đoạn video Kante nổi giận hiện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu ngỡ ngàng trước khoảnh khắc hiếm hoi của "người đàn ông ngoan hiền, đáng yêu nhất bóng đá thế giới".

Rạng sáng 29/10, Al Nassr thua Al Ittihad 1-2 ở vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia. Thất bại khiến Ronaldo lỡ hẹn với thêm một danh hiệu, qua đó nối dài chuỗi ngày trắng tay tại Trung Đông.

