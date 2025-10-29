CĐV phẫn nộ với Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha gây thất vọng trong ngày Al Nassr thua 1-2 trước Al Ittihad và bị loại ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia rạng sáng 29/10.

Ronaldo tịt ngòi trước Al Ittihad. Ảnh: Reuters.

Ở trận này, Ronaldo thi đấu trọn 90 phút nhưng không để lại dấu ấn đáng kể. Ngôi sao người Bồ Đào Nha tung ra 5 cú sút, chỉ 1 lần trúng đích và không ghi bàn hay kiến tạo. Những con số nghèo nàn này khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.

Một người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng: “Cái tôi của Ronaldo đang phá hỏng đội bóng này”. Tài khoản khác viết: “Xin anh hãy giải nghệ, thật đau lòng khi phải chứng kiến anh chơi tệ như vậy”. Một CĐV khác lên tiếng: “Một lần nữa, khi đội cần nhất, Ronaldo lại biến mất”.

Dù Al Ittihad chỉ còn 10 người sau khi Ahmed Al Julaydan bị truất quyền thi đấu, thầy trò Jorge Jesus vẫn không thể tận dụng lợi thế. Ở trận này, đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid là Karim Benzema ghi 1 bàn thắng cho Al Ittihad.

Thất bại trước Al Ittihad rạng sáng 29/10 cũng khiến Ronaldo và đồng đội khép lại cơ hội giành cú ăn ba danh hiệu ở mùa này. Tính đến nay, siêu sao người Bồ Đào Nha mới chỉ cùng Al Nassr giành được Arab Champions Cup 2023, giải đấu mang tính chất giao hữu.

Trận thua trước Al Ittihad là lời cảnh tỉnh cho Al Nassr. Dù sở hữu nhiều ngôi sao, đội bóng vẫn thiếu sự gắn kết và phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo.

