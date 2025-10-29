Khoản thu nhập khổng lồ của CLB Anh ở Champions League

Sau các lượt trận đầu tiên của vòng league phase cúp châu Âu mùa giải 2025/26, các đại diện Premier League là những người kiếm được nhiều tiền nhất.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phân bổ phần thưởng tài chính cho các câu lạc bộ dựa trên thành tích.

Theo The Times, tính đến thời điểm này của mùa giải 2025/26, các đại diện Premier League kiếm được 385 triệu euro tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), dựa trên thành tích tại các vòng đấu đầu tiên của giai đoạn phân hạng Champions League (UCL), Europa League (UEL) và Conference League (UECL).

Số tiền này cao gấp 8 lần giải đấu đứng thứ 10 trong danh sách là Thổ Nhĩ Kỳ, khi các đội ở Süper Lig chỉ thu về 54 triệu euro. Top 10 dẫn đầu về tiền thưởng của UEFA cho thấy sự thống trị của các giải đấu lớn từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp.

La Liga xếp thứ hai với 278 triệu euro, trong khi Bundesliga thu về 260 triệu, Serie A kiếm được 235 triệu và Ligue 1 có 202 triệu.

Tại Champions League, 5 đội bóng Anh đều kiếm về tổng tiền thưởng kiếm vượt mốc 63 triệu euro mỗi đội, tính đến thời điểm này của mùa giải 2025/26. Manchester City dẫn đầu với 69,2 triệu euro tiền thưởng, Liverpool (65,6 triệu), Arsenal (63,2 triệu), Chelsea (63,1 triệu), Tottenham Hotspur (53,4 triệu), Newcastle United (38,5 triệu) lần lượt xếp sau.

Với việc cả 5 đội bóng đều chơi tốt ở giai đoạn đã qua của Champions League, bóng đá Anh có thể lập kỷ lục tiền thưởng tại châu Âu mùa này. Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế "ông vua" của bóng đá Anh trong hệ thống phân phối tiền của UEFA.