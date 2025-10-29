Mastantuono trở lại mặt đất

Sau chuỗi khởi đầu đầy hứa hẹn, tài năng trẻ Franco Mastantuono của Real Madrid đang dần bị kéo xuống mặt đất.

Mastantuono từng là niềm hy vọng mới ở Bernabeu.

Tài năng trẻ người Argentina chỉ được ra sân 6 phút trong hai trận gần nhất gặp Juventus, Barcelona, và không còn nằm trong kế hoạch đá chính của HLV Xabi Alonso cho các trận lớn.

Real Madrid khép lại tuần lễ quan trọng với hai chiến thắng, đặc biệt là trận El Clasico, nơi Xabi dường như định hình bộ khung lý tưởng: bốn tiền vệ và cặp tiền đạo Mbappe-Vinicius. Trong hệ thống đó, Mastantuono không còn chỗ. Anh từng được HLV Xabi Alonso trao nhiều cơ hội, ra sân tám lần từ đầu mùa và nhận vô số lời khen về khả năng thích nghi, cá tính và tinh thần chiến đấu.

“Franco có năng lượng đặc biệt và tâm lý của người chiến thắng”, HLV Xabi Alonso từng nói.

Nhưng trước Juve, HLV Xabi Alonso chọn Brahim Diaz cho vai trò tấn công, và trước Barca, sơ đồ bốn tiền vệ càng khiến Mastantuono bị gạt ra ngoài. Anh thậm chí không được đá phút nào trong trận El Clasico đầu tiên của sự nghiệp. Khi Carvajal và Alexander-Arnold trở lại, vị trí tấn công lệch phải có thể thuộc về Valverde, khiến cơ hội của Mastantuono càng thu hẹp.

Gia nhập Real với giá hơn 60 triệu euro, ghi một bàn vào lưới Levante, Mastantuono từng là niềm hy vọng mới ở Bernabeu. Giờ đây, anh phải bắt đầu lại bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực nếu muốn giành lại vị trí trong đội hình chính, có thể ngay từ trận gặp Valencia cuối tuần này.