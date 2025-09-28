Tân binh Real Madrid sút bóng vào fan Atletico

Trận derby Madrid ở vòng 7 La Liga đêm 27/9 giữa Atletico Madrid và Real Madrid khép lại với hành vi xấu xí của tiền vệ Franco Mastantuono.

Hành động gây tranh cãi của Mastantuono.

Căng thẳng xảy ra ở những phút cuối trận trên sân Wanda Metropolitano. Đầu tiên là tình huống Vinicius Junior tiến đến gần Koke khi đội trưởng Atletico đang nằm sân. Cả hai lời qua tiếng lại và suýt xảy ra xô xát, nhưng trọng tài cùng các cầu thủ hai đội kịp thời can ngăn.

Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khi Mastantuono mất bình tĩnh sau một pha va chạm. Cầu thủ trẻ bất ngờ sút bóng thẳng lên khu vực khán đài dành cho CĐV Atletico. Hành động này lập tức khiến các cầu thủ chủ nhà phẫn nộ, đồng thời tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên khán đài.

Chứng kiến pha bóng này, bình luận viên Antonio Romero của đài Cadena SER chỉ trích: "Cậu ta thật đáng trách. Cú sút đó có thể khiến ai đó bị thương". Phóng viên Anton Meana tiết lộ trái bóng suýt trúng mặt một em nhỏ đang ngồi gần khu vực kỹ thuật của HLV Diego Simeone, khiến tình hình thêm náo loạn.

Trọng tài chính Javier Alberola Rojas rút thẻ vàng cảnh cáo Mastantuono. Dù vậy, La Liga khả năng sẽ có thêm án phạt cho Mastantuono vì hành vi thiếu kiềm chế. Trước Atletico, tiền vệ người Argentina không tạo ra dấu ấn đáng kể trong 31 phút thi đấu sau khi vào thay Arda Guler.

Thất bại 2-5 trước Atletico khiến Real nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona, đội sẽ gặp Real Sociedad đêm 28/9. Hiện "Los Blancos" hơn Barcelona 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Cảnh bạo loạn trước trận đấu của Real Madrid Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.