Blanc bay ghế vì Ronaldo và Al Nassr

Chỉ một ngày sau thất bại trước Al Nassr của Cristiano Ronaldo, ban lãnh đạo Al Ittihad ra quyết định gây sốc: sa thải HLV Laurent Blanc, dù chiến lược gia người Pháp vừa giúp đội bóng đăng quang Saudi Pro League hồi tháng 5.

HLV Laurent Blanc bị Al Ittihad sa thải.

Blanc tiếp quản Al Ittihad mùa trước, xây dựng đội hình với những ngôi sao đình đám như Karim Benzema, N’Golo Kanté hay Fabinho. Ông khép lại mùa giải với chức vô địch ấn tượng, cùng chuỗi thành tích vượt trội: 46 trận, 34 thắng, 6 hòa và chỉ 6 thất bại.

Mùa này, Al Ittihad thậm chí khởi đầu hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, ghi tới 10 bàn và là một trong hai đội giữ thành tích toàn thắng bên cạnh CLB của HLV Jorge Jesus. Thế nhưng, trận thua Al Nassr trên sân nhà đã trở thành giọt nước tràn ly. Màn trình diễn bạc nhược trước Ronaldo và đồng đội khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn, còn lãnh đạo CLB quyết định không chần chừ thêm.

Theo báo chí Saudi Arabia, Sergio Conceição đang được nhắc tới như ứng viên hàng đầu ngồi vào “ghế nóng”. Trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới, trợ lý Hassan Khalifa sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Quyết định này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt ở Saudi Pro League: ngay cả một nhà vô địch như Blanc cũng có thể mất việc chỉ sau một trận thua.