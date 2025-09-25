Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo: 'Chúng ta không có ai giống Neymar'

  • Thứ năm, 25/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Huyền thoại Ronaldo Nazario vừa lên tiếng kêu gọi Neymar trở lại khoác áo đội tuyển Brazil, trong bối cảnh Selecao đã sớm giành vé dự World Cup 2026 nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi về nhân sự trên hàng công.

Huyền thoại Ronaldo Nazario vừa lên tiếng kêu gọi Neymar trở lại khoác áo đội tuyển Brazil.

Phát biểu tại một sự kiện ở São Paulo, “Người ngoài hành tinh” nhấn mạnh: “Chúng ta không có ai giống Neymar. Hy vọng cậu ấy sẽ đạt 100% thể trạng ở World Cup”. Với Ronaldo, tài năng và đẳng cấp của tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn là thứ vũ khí không thể thay thế của bóng đá Brazil.

Neymar - một trong những chân sút đáng sợ nhất lịch sử Selecao với 79 bàn sau 128 trận - đã vắng mặt ở tuyển quốc gia gần hai năm, kể từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Uruguay hồi tháng 10/2023. Dù đã trở lại thi đấu ở Santos, ngôi sao 33 tuổi vẫn chưa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập. Nhà cầm quân người Italy khẳng định Neymar cần đạt “thể trạng tốt” mới được cân nhắc, qua đó để ngỏ cánh cửa trở lại cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trong khi nhiều người hâm mộ còn hoài nghi về thể lực và phong độ, Ronaldo tin tưởng rằng Neymar vẫn là “cầu thủ then chốt” của đội tuyển. Với một Brazil đang chuẩn bị cho tham vọng lần thứ sáu bước lên đỉnh thế giới, sự trở lại của số 10 huyền thoại có thể mang lại sự khác biệt.

World Cup đang đến gần. Và lần này, quyết định thuộc về Neymar.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Hà Trang

Neymar Cristiano Ronaldo Neymar Santos Neymar São Paulo Quiet Thể trạng

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Neymar che gieu Qua bong vang hinh anh

Neymar chế giễu Quả bóng vàng

10:38 23/9/2025 10:38 23/9/2025

0

Neymar lên tiếng chỉ trích kết quả bình chọn Quả bóng vàng (Ballon d’Or) 2025, khi người đồng hương Raphinha chỉ xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý