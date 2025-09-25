Ronaldo: 'Chúng ta không có ai giống Neymar'

Huyền thoại Ronaldo Nazario vừa lên tiếng kêu gọi Neymar trở lại khoác áo đội tuyển Brazil, trong bối cảnh Selecao đã sớm giành vé dự World Cup 2026 nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi về nhân sự trên hàng công.

Huyền thoại Ronaldo Nazario vừa lên tiếng kêu gọi Neymar trở lại khoác áo đội tuyển Brazil.

Phát biểu tại một sự kiện ở São Paulo, “Người ngoài hành tinh” nhấn mạnh: “Chúng ta không có ai giống Neymar. Hy vọng cậu ấy sẽ đạt 100% thể trạng ở World Cup”. Với Ronaldo, tài năng và đẳng cấp của tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn là thứ vũ khí không thể thay thế của bóng đá Brazil.

Neymar - một trong những chân sút đáng sợ nhất lịch sử Selecao với 79 bàn sau 128 trận - đã vắng mặt ở tuyển quốc gia gần hai năm, kể từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Uruguay hồi tháng 10/2023. Dù đã trở lại thi đấu ở Santos, ngôi sao 33 tuổi vẫn chưa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập. Nhà cầm quân người Italy khẳng định Neymar cần đạt “thể trạng tốt” mới được cân nhắc, qua đó để ngỏ cánh cửa trở lại cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trong khi nhiều người hâm mộ còn hoài nghi về thể lực và phong độ, Ronaldo tin tưởng rằng Neymar vẫn là “cầu thủ then chốt” của đội tuyển. Với một Brazil đang chuẩn bị cho tham vọng lần thứ sáu bước lên đỉnh thế giới, sự trở lại của số 10 huyền thoại có thể mang lại sự khác biệt.

World Cup đang đến gần. Và lần này, quyết định thuộc về Neymar.