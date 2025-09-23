Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar chế giễu Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 23/9/2025 10:38 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Neymar lên tiếng chỉ trích kết quả bình chọn Quả bóng vàng (Ballon d’Or) 2025, khi người đồng hương Raphinha chỉ xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Phát biểu của Neymar làm dấy lên cuộc tranh luận về tiêu chí của Ballon d’Or.

Trên trang cá nhân, Neymar gọi việc Raphinha đứng ở vị trí thứ 5 là “một trò đùa lớn”, sau lễ trao giải tại Nhà hát Théâtre du Châtelet (Paris) vào rạng sáng 23/9. Bất chấp màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải 2024/25, tiền đạo cánh của Barcelona vẫn phải xếp sau Ousmane Dembele (PSG, hạng 1), Lamine Yamal (Barcelona, hạng 2), Vitinha (PSG, hạng 3) và Mohamed Salah (Liverpool, hạng 4).

Raphinha có mùa giải 2024/25 bùng nổ với 38 bàn thắng và 23 kiến tạo trong 66 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Barcelona vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Phát biểu bất bình trên mạng xã hội của Neymar cũng là sự tiếp nối của những tranh cãi về tính công bằng trong bình chọn Ballon d’Or, đặc biệt với các cầu thủ Brazil. Trước đó, chính Neymar cũng từng bị xếp hạng 9 vào năm 2020, và Vinícius Júnior chỉ đứng thứ 2 năm 2024.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ xứ samba cũng đồng tình với Neymar. "Thành kiến của France Football đối với các cầu thủ Brazil là có thật", một CĐV Brazil, Alex viết.

Năm ngoái, Neymar cũng mỉa mai Rodri, người giành Quả bóng vàng 2024. Sau khi Rodri bày tỏ sự bất bình về việc Vinicius vắng mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng, Neymar cũng lên mạng xã hội viết: "Giờ thì cậu ta (ám chỉ Rodri - PV) nói nhiều nhỉ".

Tường Linh

