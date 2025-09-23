Dembele viết lại lịch sử với Quả bóng vàng 2025

Ousmane Dembele có lần đầu tiên giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp.

Dembele đạt đỉnh cao nhất sự nghiệp.

Rạng sáng 23/9 tại nhà hát Théâtre du Châtelet (Paris), Ousmane Dembele chính thức được xướng tên là chủ nhân Quả bóng vàng 2025, khép lại một hành trình đầy thăng trầm bằng khoảnh khắc huy hoàng nhất sự nghiệp.

Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Dembele lọt vào top 30 ứng viên, và anh lập tức giành chiến thắng - một kỳ tích hiếm có trong lịch sử hiện đại của Ballon d’Or. Chiến thắng này không chỉ gây bất ngờ mà còn khắc họa một trường hợp “nở muộn” điển hình, nơi một cầu thủ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng bỗng bùng nổ để bước lên đỉnh cao thế giới.

Từ Rennes đến Dortmund, Dembele từng được ca ngợi như “ngôi sao tương lai” của bóng đá Pháp. Bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro đưa anh đến Barcelona năm 2017 khiến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới khi đó. Nhưng chấn thương liên miên và sự thiếu ổn định khiến anh chưa từng được cân nhắc cho Quả bóng vàng.

Bước ngoặt đến khi Dembele gia nhập PSG năm 2023 với giá 50,4 triệu euro. Khởi đầu ở Paris cũng đầy hoài nghi khi chấn thương tiếp tục đeo bám. Thế nhưng mùa giải 2024/25 thay đổi tất cả: Dembele trở thành linh hồn của PSG, góp công lớn vào chuỗi chiến thắng và những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ.

Từ một cầu thủ từng bị xem là “nỗi thất vọng”, Dembele giờ đây đã viết lại lịch sử Ballon d’Or. Chiến thắng này không chỉ là phần thưởng cho tài năng và nghị lực, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: đỉnh cao có thể đến bất cứ lúc nào, miễn là bạn không bỏ cuộc.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.