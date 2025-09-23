Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Mbappe khi Dembele giành Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 23/9/2025 04:20 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Mbappe rời PSG để thực hiện giấc mơ giành Quả bóng vàng, nhưng một đồng đội cũ tại Parc des Princes lại làm điều này trước ngôi sao sinh năm 1998.

Rạng sáng 23/9, Ousmane Dembele đánh bại Lamine Yamal để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng.

Trên trang cá nhân, Kylian Mbappe đăng lại tấm hình từ fanpage PSG, kèm dòng chia sẻ: "Quá cảm xúc, Dembele ơi. Anh xứng đáng 1000 lần với giải thưởng này".

Dembele gianh Qua bong vang anh 1

Mbappe chúc mừng đồng đội cũ.

Sau khi giúp PSG giành cú ăn 5, trong đó có chức vô địch Champions League lịch sử, Dembele trở thành cầu thủ Pháp thứ 6 trong lịch sử, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema được France Football vinh danh.

Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngôi sao sinh năm 1997. Anh tỏa sáng trong màu áo Dortmund, nhưng bị coi là bản hợp đồng thất bại của Barcelona. Quyết định gia nhập PSG và sự xuất hiện của HLV Luis Enrique giúp Dembele hồi sinh sự nghiệp và chạm đến đỉnh cao nhất của một cầu thủ.

Sau khi nhận Quả bóng vàng, Dembele gửi lời cảm ơn PSG và gia đình. Anh bật khóc và được mẹ lên chúc mừng, trước những tràng pháo tay không ngớt tại nhà hát Chatelet.

Trong khi đó, Kylian Mbappe chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay. Tiền đạo sinh năm 1998 cần nỗ lực hơn nữa, đồng thời hy vọng Real sớm giành chức vô địch Champions League để thực hiện giấc mơ chạm tay vào giải thưởng cá nhân cao quý này.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.

