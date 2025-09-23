Vinicius muối mặt ở cuộc đua Quả bóng vàng

Tiền đạo người Brazil chỉ được xếp thứ 16 trong cuộc đua do France Football tổ chức.

Vinicius không vào nổi top 10.

Theo công bố từ đơn vị tổ chức, Vinicius đứng thứ 16 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025. Đây bị coi là bước lùi rất lớn của tuyển thủ Brazil bởi cách đây 1 năm, anh xếp thứ 2, chỉ sau Rodri của Manchester City.

Trên mạng xã hội, CĐV chế nhạo Vinicius bởi khi biết tin trượt giải vào năm ngoái, chân sút 25 tuổi mạnh miệng tuyên bố: "Tôi sẽ đáp trả gấp 10 lần, họ sẽ không sẵn sàng cho điều này đâu".

Tiền đạo của Real Madrid nói được nhưng không làm được. Ở mùa 2024/25, Vinicius chỉ ghi 25 bàn ở mọi cấp độ và chỉ có 1 danh hiệu là UEFA Super Cup.

Real Madrid thất thế ở gala Quả bóng vàng năm nay, khi cái tên có thành tích tốt nhất, Kylian Mbappe cũng chỉ kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 6.

Mbappe rời PSG để thực hiện giấc mơ giành Quả bóng vàng, nhưng một đồng đội cũ tại Parc des Princes lại làm điều này trước ngôi sao sinh năm 1998.

Với màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn vào cú ăn 5 của PSG ở mùa trước, Ousmane Dembele đánh bại Lamine Yamal để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025.

Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ Pháp thứ 6 bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.