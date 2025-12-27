Ronaldo rực sáng

Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 ở vòng 11 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi hai bàn giúp Al Nassr giành 3 điểm.

Trước đội chủ nhà đang có phong độ ấn tượng, Al Okhdood không có lựa chọn nào ngoài phòng ngự "đổ bê tông". Thủ thành Samuel Portugal làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không thể ngăn Ronaldo ghi 2 bàn ngay trong hiệp một.

Cả hai pha lập công của Ronaldo đều là những tình huống cho thấy khả năng chạy chỗ, chọn vị trí của một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử. Khi khung thành đã rộng mở, siêu sao sinh năm 1985 chỉ cần tạo điểm cắt từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Ronaldo duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận chính thức gần nhất cho Al Nassr. Lão tướng 40 tuổi ghi 12 bàn chỉ sau 10 lần ra sân tại SPL mùa này, đi kèm với đó là 2 đường kiến tạo ở cúp châu Á.

Thủ quân tuyển quốc gia Bồ Đào Nha chỉ còn cách 44 bàn so với cột mốc 1.000 bàn. Riêng trong màu áo Al Nassr, Ronaldo có 112 bàn, nhiều hơn những gì anh ghi cho Juventus (101 bàn).

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục ép sân. Tuy nhiên, trọng tài ngăn Ronaldo lập hat-trick. Phút 66, cựu tiền đạo MU lại đệm cận thành chuẩ xác rồi ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, bàn thắng của CR7 lại bị tước vì lỗi việt vị của một đồng đội.

Không lâu sau, hậu vệ đội khách lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài chính vẫn không cho Al Nassr hưởng phạt đền.

Ronaldo không thể ghi thêm bàn nhưng Joao Felix kịp ghi dấu ấn với pha xử lý bình tĩnh, trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 ở phút 90+4.

Trận đấu khép lại với thắng lợi dành cho Al Nassr. Ronaldo cùng đồng đội nâng mạch thắng lên con số 10, qua đó giữ vững ngôi đầu với 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2.