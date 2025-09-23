Khoảnh khắc Neymar chế giễu Dembele gây sốt trở lại

Ngôi sao người Brazil, Neymar, từng có hành động chế giễu người đồng đội cũ Ousmane Dembele, nhưng giờ chính tiền đạo người Pháp lại giành Quả bóng vàng trước cả đàn anh.

Neymar từng chế giễu Dembele. Ảnh: Reuters.

Dù từng chơi cho cả Barcelona và PSG, Neymar và Dembele chưa bao giờ sát cánh cùng nhau. Nhưng Neymar từng có lần mỉa mai phong độ thất thường của Dembele kể từ khi anh gia nhập đội bóng Paris.

Vào tháng 4/2024, Neymar “thả like” và để lại biểu tượng mặt cười dưới một bài viết châm biếm việc Dembele ghi ít bàn thắng hơn mình khi rời PSG. Giờ đây, khi Neymar trở về Santos mà không để lại dấu ấn đáng kể nào, Dembele lại nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Người hâm mộ "đào" lại khoảnh khắc ấy để chế giễu Neymar. Một tài khoản viết trên X: "Neymar có lẽ nên thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm". Tài khoản khác chia sẻ: "Hóa ra vấn đề của PSG bao năm qua chính là Neymar". Một bình luận khác thì nhận định: "Dembele khiến Neymar phải câm lặng bằng màn trình diễn trên sân cỏ".

Sau khi biết kết quả cuộc đua Quả bóng vàng 2025, Neymar không đưa ra bình luận nào về chiến thắng của Dembele. Anh chỉ bày tỏ sự bức xúc khi người đồng hương Raphinha chỉ đứng thứ 5 trong cuộc bầu chọn, gọi đây là “trò đùa lớn".

Phát biểu bất bình này cũng nối dài những tranh cãi xoay quanh tính công bằng của danh hiệu Quả bóng vàng, đặc biệt với các cầu thủ Brazil. Trước đó, Neymar từng chỉ xếp hạng 9 vào năm 2020, trong khi Vinícius Junior cán đích ở vị trí thứ 2 năm 2024.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.