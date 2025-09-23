Kế hoạch chuyển nhượng kỳ lạ của MU

MU ưu tiên mang về một thủ môn đẳng cấp trong hè tới, bất chấp việc chiêu mộ Senne Lammens ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua.

MU sẽ bổ sung thêm thủ môn dù mới chiêu mộ Lammens.

HLV Ruben Amorim thừa nhận MU không có người gác đền số một. Altay Bayindir bắt chính toàn bộ trận Premier League mùa này nhưng phong độ thiếu ổn định. Trong khi đó, Andre Onana được mang cho Trabzonspor mượn, còn Lammens chưa có cơ hội ra sân.

Trong danh sách mục tiêu của "Quỷ đỏ", Mike Maignan (AC Milan) là cái tên sáng giá khi hợp đồng sẽ hết hạn vào năm sau. MU thậm chí có liên hệ với người đại diện của Maignan, cũng là quản lý của Bryan Mbeumo.

Trước đó, MU có cơ hội chiêu mộ cả Emiliano Martinez (Aston Villa) và Gianluigi Donnarumma (PSG) nhưng cả 2 thương vụ đều không thành thành hiện thực. "Quỷ đỏ" chọn Lammens trẻ hơn, song lại chưa dùng thủ thành này.

Vị trí khung gỗ MU càng thêm cấp bách khi thủ môn số 3 Tom Heaton sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 4 tới và khả năng giải nghệ. Từ khi trở lại CLB năm 2021, Heaton mới chỉ ra sân 3 trận và lần gần nhất là tháng 2/2023.

MU cũng lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa. Carlos Baleba được xem là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ này phải chờ đến khi Casemiro rời đi. Tiền vệ Brazil đang hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần, dù đã bị cắt giảm 25% do CLB vắng mặt ở Champions League. Casemiro hết hợp đồng vào hè năm sau.

Mùa hè vừa qua, MU không đủ ngân sách cho một bản hợp đồng lớn ở tuyến giữa và vẫn dựa vào Casemiro, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes và Mason Mount. Trong bối cảnh Fernandes bước vào hai năm cuối hợp đồng, việc đầu tư mạnh tay cho một tiền vệ mới cùng một thủ môn đẳng cấp được coi là nhiệm vụ then chốt để tái thiết MU dưới thời Amorim.