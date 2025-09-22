Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU muốn trao đổi cầu thủ với Real Madrid

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:13 (GMT+7)
  • 06:13 22/9/2025

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, MU muốn dùng tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cộng thêm 44 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Federico Valverde từ Real Madrid.

MU biến Mainoo thành "vật tế thần" trong tham vọng chiêu mộ Valverde.

Tuy nhiên, theo Defensa Central, khả năng thành công của thương vụ gần như bằng không. Valverde được Real xem là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch dài hạn. Real Madrid không có kế hoạch để Valverde ra đi.

Tiền vệ người Uruguay chơi 330 trận, ghi 32 bàn cho "Los Blancos", giành 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Anh gia nhập Real từ CLB Penarol (Uruguay) năm 2016 và vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Trong khi đó, Mainoo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington và có 76 lần ra sân cho MU, ghi được 7 bàn thắng. Anh từng góp công trong chức vô địch FA Cup 2024 và sở hữu 10 lần khoác áo tuyển Anh.

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Ruben Amorim lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, Mainoo lại đánh mất vị trí. Tính đến nay, anh mới chỉ có một lần đá chính mùa này, đó là trận thua sốc trước Grimsby Town ở Carabao Cup.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Mainoo từng yêu cầu được cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, chuẩn bị cho World Cup 2026. Song, MU từ chối. Hợp đồng hiện tại của Mainoo với MU kéo dài đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

HLV Amorim nhiều lần khẳng định tin tưởng cậu học trò: "Tôi tin vào Mainoo rất nhiều, cậu ấy là cầu thủ giỏi. Nhưng nhiều người nghĩ Mainoo đã hoàn thiện, còn tôi thì không. Cậu ấy có thể tiến bộ hơn nữa. Có lẽ hơi khắt khe, nhưng tôi muốn cậu ấy phải chiến đấu và trưởng thành hơn".

Minh Nghi

