Mua sắm sai lầm, Chelsea trả giá trước MU

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:09 (GMT+7)
  • 17:09 21/9/2025

Thất bại với tỷ số 2-1 trước Manchester United ở vòng 5 Premier League phô bày những sai lầm chiến lược của "The Blues", đặc biệt liên quan đến vị trí thủ môn.

Robert Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu trước MU.

Bình luận trên chương trình Match of The Day, cựu danh thủ Ngoại hạng Anh Danny Murphy đánh giá Robert Sanchez không đủ tầm để đưa Chelsea tiến xa, trong khi thủ môn khác là Filip Jorgensen chỉ phù hợp với vai trò dự bị.

"Ngay từ phút thứ 5, Chelsea dường như tự định đoạt số phận khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu. Điều này mở đường cho Manchester United nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro", Murphy phân tích.

"Trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhiều cổ động viên Chelsea đã lớn tiếng kêu gọi câu lạc bộ chiêu mộ một thủ môn mới", chuyên gia người Anh nói thêm. "Trận đấu tại Old Trafford đã làm sống lại những hoài nghi về thủ môn từ trước. Thẻ đỏ của Sanchez là không thể chối cãi. Tuy nhiên, điều khó hiểu hơn cả là người thay thế Sanchez, Filip Jorgensen, cũng không băng ra để xử lý tình huống sau pha phá bóng kỳ lạ của Reece James trong hiệp một".

Lần gần nhất Chelsea giành chiến thắng tại Old Trafford cách đây hơn một thập kỷ, vào tháng 5/2013. Trận thua vừa qua không chỉ phơi bày những điểm yếu trong đội hình mà còn làm dấy lên câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của Chelsea, khi họ bỏ lỡ cơ hội nâng cấp vị trí thủ môn - một quyết định đang khiến HLV Enzo Maresca phải trả giá đắt.

Bruno Fernandes khẳng định vai trò không thể thay thế ở MU

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford không chỉ đánh dấu bước ngoặt tạm thời trong hành trình chông chênh của Manchester United, mà còn là cột mốc đặc biệt đối với Bruno Fernandes.

16:00 21/9/2025

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

