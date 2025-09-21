Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mount và Fernandez lại gây gổ

  • Chủ nhật, 21/9/2025 18:20 (GMT+7)
  • 18:20 21/9/2025

Đêm 20/9, Mason Mount và Enzo Fernandez được nhìn thấy có những lời qua tiếng lại sau trận khi MU thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Mount và Fernandez cãi vã nảy lửa sau trận đấu. Cả 2 cầu thủ có những động tác đẩy nhau và gần như đối đầu. Cuối cùng, các cầu thủ MU lẫn Chelsea phải can thiệp để tách họ ra.

Đây không phải lần đầu hai cầu thủ xảy ra va chạm. Vào tháng 4/2024, khi Chelsea thắng MU kịch tính 4-3 tại tại Stamford Bridge, Mount và Fernandez cũng đụng độ gay gắt. Sau khi Cole Palmer ghi bàn quyết định ở phút cuối, Fernandez giơ cao huy hiệu Chelsea trước mặt Mount như một động thái trêu ngươi.

Trước đó, Mount đá bóng đi để làm chậm nhịp độ, điều này khiến Fernandez không hài lòng và ngay lập tức chất vấn Mount. Hai cầu thủ có những pha đẩy nhau và đối đầu trực diện.

Lần gặp nhau này, MU có màn trình diễn quả cảm khi Bruno Fernandes và Casemiro lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim giành chiến thắng 2-1.

Trận thắng Chelsea được xem là liều thuốc tinh thần cho phòng thay đồ Old Trafford, nhưng Amorim khẳng định đó chỉ là một bước khởi đầu: "Chúng tôi có thể thắng bất kỳ ai, nhưng cũng có thể thua cả Grimsby nếu không chơi đúng sức. Điều quan trọng là tạo được đà thắng và giữ nó".

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Tin lầm MU, fan không được cắt tóc trong 1 năm

Một người hâm mộ Manchester United thu hút sự chú ý sau khi quyết định không cắt tóc cho đến khi đội bóng con cưng giành được 5 chiến thắng liên tiếp.

17:11 21/9/2025

Mua sắm sai lầm, Chelsea trả giá trước MU

Thất bại với tỷ số 2-1 trước Manchester United ở vòng 5 Premier League phô bày những sai lầm chiến lược của "The Blues", đặc biệt liên quan đến vị trí thủ môn.

17:09 21/9/2025

Bruno Fernandes khẳng định vai trò không thể thay thế ở MU

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford không chỉ đánh dấu bước ngoặt tạm thời trong hành trình chông chênh của Manchester United, mà còn là cột mốc đặc biệt đối với Bruno Fernandes.

16:00 21/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Mount và Fernandez đối đầu Mount MU Fernandez

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý