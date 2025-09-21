Mount và Fernandez lại gây gổ

Đêm 20/9, Mason Mount và Enzo Fernandez được nhìn thấy có những lời qua tiếng lại sau trận khi MU thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Mount và Fernandez cãi vã nảy lửa sau trận đấu. Cả 2 cầu thủ có những động tác đẩy nhau và gần như đối đầu. Cuối cùng, các cầu thủ MU lẫn Chelsea phải can thiệp để tách họ ra.

Đây không phải lần đầu hai cầu thủ xảy ra va chạm. Vào tháng 4/2024, khi Chelsea thắng MU kịch tính 4-3 tại tại Stamford Bridge, Mount và Fernandez cũng đụng độ gay gắt. Sau khi Cole Palmer ghi bàn quyết định ở phút cuối, Fernandez giơ cao huy hiệu Chelsea trước mặt Mount như một động thái trêu ngươi.

Trước đó, Mount đá bóng đi để làm chậm nhịp độ, điều này khiến Fernandez không hài lòng và ngay lập tức chất vấn Mount. Hai cầu thủ có những pha đẩy nhau và đối đầu trực diện.

Lần gặp nhau này, MU có màn trình diễn quả cảm khi Bruno Fernandes và Casemiro lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim giành chiến thắng 2-1.

Trận thắng Chelsea được xem là liều thuốc tinh thần cho phòng thay đồ Old Trafford, nhưng Amorim khẳng định đó chỉ là một bước khởi đầu: "Chúng tôi có thể thắng bất kỳ ai, nhưng cũng có thể thua cả Grimsby nếu không chơi đúng sức. Điều quan trọng là tạo được đà thắng và giữ nó".

