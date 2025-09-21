Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin lầm MU, fan không được cắt tóc trong 1 năm

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:11 (GMT+7)
  • 17:11 21/9/2025

Một người hâm mộ Manchester United thu hút sự chú ý sau khi quyết định không cắt tóc cho đến khi đội bóng con cưng giành được 5 chiến thắng liên tiếp.

Illet đã nuôi tóc trong gần 1 năm.

Frank Ilett, người Anh, hiện sinh sống tại Tây Ban Nha, bắt đầu thử thách của mình vào tháng 10 năm ngoái. Ban đầu, anh coi đây chỉ là một trò vui, một cách để đem lại tiếng cười cho cộng đồng cổ động viên trong giai đoạn Man Utd khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Tuy nhiên, thử thách kéo dài ngoài dự đoán và biến mái tóc xoăn “afro” của anh trở thành biểu tượng quen thuộc trong suốt 351 ngày qua.

“Đó thực sự là một hành trình điên rồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mái tóc mình, hay lượng người theo dõi, lại có thể lớn đến vậy”, Ilett chia sẻ.

Lần cuối cùng anh nghĩ mình được cắt tóc là vào tháng 1, khi MU thắng 3 trận liên tiếp. Nhưng hy vọng nhanh chóng tan biến khi “Quỷ đỏ” gục ngã trước Crystal Palace vào đầu tháng 2, chấm dứt chuỗi trận.

Trả lời BBC Radio Manchester, Ilett cho biết anh vẫn kiên trì với lời hứa, đồng thời tin rằng đội bóng có thể tạo ra chuỗi trận thuận lợi bắt đầu từ cuối tháng 11. “Tôi hy vọng rằng đến cuối năm nay, tôi sẽ được cắt tóc”, anh nói.

MU vừa thắng Chelsea, nhưng khả năng Illet được cắt tóc không cao. Trong 4 vòng tiếp theo, thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ đụng độ Brentford, Sunderland, Brighton và Nottingham. Trận đấu trên sân Anfield nhiều khả năng sẽ lại dập tắt hy vọng của chàng trai này, bởi MU đã không thắng Liverpool trên sân khách trong 9 năm gần nhất.

16:00 21/9/2025

Duy Anh

