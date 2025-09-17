Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo trước cơ hội rời MU

  • Thứ tư, 17/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Newcastle có thể là bến đỗ mới của Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi cầu thủ trẻ không được trọng dụng tại MU.

Newcastle được cho là muốn chiêu mộ Mainoo.

"Quỷ đỏ" quyết định giữ Mainoo vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, dù cầu thủ bày tỏ ý định ra đi. Với hy vọng trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026, Mainoo đang tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, sau khi tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận derby Manchester hôm 14/9.

Theo talkSPORT, Eddie Howe và Newcastle có thể mang đến cơ hội này cho Mainoo. Phía "Chích chòe" đánh giá cao tài năng trẻ này từ lâu. Một lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể sớm được gửi tới MU.

Tiền vệ 20 tuổi phải cạnh tranh với đội trưởng Bruno Fernandes để giành một suất đá chính ở hàng tiền vệ. Các đồng đội tại MU tỏ ra ngạc nhiên trước việc anh ít được thi đấu, chỉ có một lần đá chính trong 5 trận mùa này.

Sự nghiệp của Mainoo gặp những khó khăn do dính chấn thương sau khi Amorim tiếp quản ghế huấn luyện của Erik ten Hag 10 tháng trước. Trong tổng số 31 trận dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, chỉ có 16 lần anh được ra sân từ đầu.

HLV Amorim không hoàn toàn tin tưởng Mainoo. Ông cho biết: "Có thể Kobbie chưa quen với việc cạnh tranh. Cậu ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng là một cầu thủ tốt, rất muốn học hỏi. Đôi khi tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Kobbie. Có lẽ nếu tôi sử dụng cậu ấy thường xuyên hơn, Kobbie sẽ chơi tốt và khó bị thay ra".

Guardiola kinh ngạc với Mainoo

Kobbie Mainoo có pha xử lý chất lượng, khiến HLV Pep Guardiola ôm đầu khi MU thua Man City 0-3 ở vòng 4 Premier League tối 14/9.

17:49 15/9/2025

Hình ảnh buồn của Mainoo

Kobbie Mainoo gây xôn xao khi đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý, dường như nhắm thẳng vào HLV Ruben Amorim, và lập tức nhận được sự ủng hộ từ hai đồng đội.

18:32 6/9/2025

Cơ bắp của Mainoo gây chú ý

Thể hình của Kobbie Mainoo thay đổi đáng chú ý khi cầu thủ trẻ nỗ lực tìm cách chen vào đội hình chính của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

12:00 6/9/2025

Minh Nghi

Mainoo rời MU Newcastle Mainoo Newcastle MU

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

