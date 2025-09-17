Mainoo trước cơ hội rời MU

Newcastle có thể là bến đỗ mới của Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi cầu thủ trẻ không được trọng dụng tại MU.

Newcastle được cho là muốn chiêu mộ Mainoo.

"Quỷ đỏ" quyết định giữ Mainoo vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, dù cầu thủ bày tỏ ý định ra đi. Với hy vọng trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026, Mainoo đang tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, sau khi tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận derby Manchester hôm 14/9.

Theo talkSPORT, Eddie Howe và Newcastle có thể mang đến cơ hội này cho Mainoo. Phía "Chích chòe" đánh giá cao tài năng trẻ này từ lâu. Một lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể sớm được gửi tới MU.

Tiền vệ 20 tuổi phải cạnh tranh với đội trưởng Bruno Fernandes để giành một suất đá chính ở hàng tiền vệ. Các đồng đội tại MU tỏ ra ngạc nhiên trước việc anh ít được thi đấu, chỉ có một lần đá chính trong 5 trận mùa này.

Sự nghiệp của Mainoo gặp những khó khăn do dính chấn thương sau khi Amorim tiếp quản ghế huấn luyện của Erik ten Hag 10 tháng trước. Trong tổng số 31 trận dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, chỉ có 16 lần anh được ra sân từ đầu.

HLV Amorim không hoàn toàn tin tưởng Mainoo. Ông cho biết: "Có thể Kobbie chưa quen với việc cạnh tranh. Cậu ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng là một cầu thủ tốt, rất muốn học hỏi. Đôi khi tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Kobbie. Có lẽ nếu tôi sử dụng cậu ấy thường xuyên hơn, Kobbie sẽ chơi tốt và khó bị thay ra".