MU lỡ nhịp với Semenyo vì bài toán chiến thuật

Những chi tiết hậu trường mới cho thấy cách Ruben Amorim tiếp cận mục tiêu chuyển nhượng tại MU, với trường hợp Antoine Semenyo phản ánh rõ các vướng mắc chiến thuật khiến thương vụ không thể tiến xa.

Antoine Semenyo từng nằm trong tầm ngắm của MU.

Theo các nguồn tin, trong cuộc điện thoại trực tiếp giữa Amorim và Semenyo, tiền đạo người Ghana tỏ ra cởi mở với khả năng gia nhập Manchester United. Tuy nhiên, anh đặt ra hai câu hỏi then chốt trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào: MU sẽ vận hành theo sơ đồ chiến thuật nào trong phần còn lại của mùa giải, và bản thân Semenyo sẽ được sử dụng ở vai trò cụ thể nào trong đội hình.

Mối lo lớn nhất của Semenyo nằm ở nguy cơ bị kéo lùi sâu để đá hậu vệ cánh, vị trí anh từng đảm nhiệm trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ nhưng không xem là lựa chọn lâu dài. Trong bối cảnh Amorim nổi tiếng với hệ thống 3-4-2-1, nơi các cầu thủ chạy cánh phải đảm nhiệm khối lượng phòng ngự lớn, sự dè chừng của Semenyo được xem là hoàn toàn có cơ sở.

Trước những băn khoăn đó, Amorim trực tiếp trấn an cầu thủ 25 tuổi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định ông không phải mẫu HLV cứng nhắc về chiến thuật, mà luôn ưu tiên khả năng thích ứng theo con người và hoàn cảnh. Amorim nhấn mạnh rằng MU sẽ phát triển theo từng giai đoạn, thay vì bị trói buộc vào một sơ đồ cố định, kể cả hệ thống 3-4-2-1 vốn gắn liền với tên tuổi ông trong sự nghiệp huấn luyện.

Quan trọng hơn, Amorim làm rõ Semenyo sẽ không được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh. Theo kế hoạch được trao đổi, cầu thủ người Ghana được xem là phương án cho các vai trò tấn công biên hoặc chơi gần khung thành hơn, nơi anh có thể phát huy sức mạnh, tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Dù cuộc trao đổi diễn ra trong không khí tích cực, hai dấu hỏi chiến thuật mà Semenyo đặt ra phản ánh rõ thực trạng tại Old Trafford thời điểm đó: sự thiếu chắc chắn về định hướng lâu dài. Với một cầu thủ đang ở giai đoạn then chốt của sự nghiệp, việc không có bảo đảm rõ ràng về vai trò và hệ thống vận hành là yếu tố đủ lớn để khiến anh chùn bước.

Sau khi Amorim rời MU, những cuộc trò chuyện như vậy được nhìn lại như lát cắt quan trọng cho thấy vì sao nhiều mục tiêu chuyển nhượng vẫn đứng ngoài cuộc. Không chỉ là vấn đề tài chính hay danh tiếng, MU còn phải trả lời thuyết phục câu hỏi cốt lõi: họ muốn chơi bóng theo cách nào, và mỗi cầu thủ sẽ đứng ở đâu trong bức tranh đó.