Hai cầu thủ 'sống sót' qua 7 đời HLV MU

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:15 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Bộ đôi hậu vệ Luke Shaw và Diogo Dalot vừa được nhắc đến với một thống kê đặc biệt, phản ánh rõ nét giai đoạn đầy biến động của MU trong nhiều năm qua.

Dalot có chỗ đứng qua nhiều đời HLV MU.

Daily Mail chỉ ra Shaw và Dalot là những cái tên trải qua cả 7 đời HLV gần nhất của “Quỷ đỏ”, một chi tiết hiếm hoi và đầy trớ trêu tại sân Old Trafford.

Đáng chú ý, Dalot đều ra sân trong những trận cuối cùng mà các HLV lần lượt rời ghế nóng MU, bao gồm: Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy và mới nhất là Ruben Amorim. Trong bối cảnh MU liên tục thay đổi thượng tầng huấn luyện, Dalot trở thành một trong số rất ít gương mặt còn sót lại trong đội hình.

Trong khi đó, Shaw từng là tài năng trẻ sáng giá của nước Anh trước khi gia nhập MU vào năm 2014. Anh cũng đang là cầu thủ có thâm niên nhất tại sân Old Trafford hiện tại. Nhưng chấn thương và phong độ thiếu ổn định khiến Shaw không thể vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu của "Quỷ đỏ".

Ở mùa giải này, Dalot và Shaw đều được HLV Amorim trọng dụng và có lần lượt 19 và 20 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Dù không phải là những ngôi sao lớn nhất, Shaw và Dalot đang vô tình trở thành “nhân chứng sống” cho một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử MU, trải dài qua nhiều đời huấn luyện viên khác nhau.

Duy Luân

dalot Mourinho Solskjaer dalot MU premier league

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

