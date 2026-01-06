Bayern dậy sóng vì Lennart Karl

Bất ổn nội bộ đang diễn ra tại Bayern Munich sau phát ngôn của tài năng trẻ Lennart Karl về Real Madrid.

Lennart Karl, tài năng trẻ đang lên của Bayern Munich, thẳng thắn bày tỏ ước mơ được khoác áo Real Madrid trong tương lai.

Trong một chia sẻ trên Sky Sports, Karl cho biết: "Bayern là một CLB vĩ đại. Được chơi bóng ở đây là một giấc mơ. Nhưng vào một thời điểm nào đó, tôi chắc chắn muốn đến Real Madrid. Đó là CLB trong mơ của tôi".

Phát biểu này nhanh chóng làm dậy sóng Bayern. Cựu chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge ngay lập tức có cuộc điện thoại gay gắt với Michael Ballack, người đại diện của Lennart Karl. Trong cuộc trao đổi với Ballack, Rummenigge yêu cầu một lời xin lỗi công khai và đề nghị CLB đình chỉ mọi hoạt động của Karl ngay lập tức.

Huyền thoại Rummenigge đồng thời khẳng định sẽ trực tiếp nói chuyện với HLV Vincent Kompany, nhấn mạnh rằng từ góc nhìn của ông, CLB không thể tránh khỏi biện pháp kỷ luật Karl. Trong khi đó, tại trụ sở Bayern Munich, một số ý kiến khác từ ban lãnh đạo đội bóng kêu gọi sự bình tĩnh và giảm nhiệt, cảnh báo việc biến tình huống thành cuộc khủng hoảng nội bộ lớn hơn.

Ở tuổi 17, Karl trải qua mùa giải bùng nổ và được xem là viên ngọc quý của bóng đá Đức.

Hai thủ lĩnh hàng đầu của Bayern Munich, Joshua Kimmich và Harry Kane, sau đó phải trực tiếp trao đổi với Karl về những phát biểu nhạy cảm. Theo Bild, cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí bình tĩnh nhưng kiên quyết.

Kimmich và Kane thể hiện rõ sự bất bình trước những phát ngôn công khai của Karl về mong muốn chuyển đến Real Madrid trong tương lai. Họ nhấn mạnh rằng việc tài năng trẻ này công khai đề cập đến việc khoác áo một đối thủ như Real không chỉ ảnh hưởng xấu đến bản thân, mà còn gây ra vấn đề cho CLB.

Thông điệp được Bayern đưa ra rất rõ ràng: CLB không bao giờ chấp nhận việc một cầu thủ đang lên, được xem như tương lai của đội công khai chuyện mơ ước chuyển đến một đối thủ ngoại quốc trong tương lai.

