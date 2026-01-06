Ghế của Alonso vẫn lung lay

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid dần tìm lại sự tự tin với chiến thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 4 điểm.

Xabi Alonso đang đối mặt với nhiều thách thức tại Real Madrid.

Hôm 5/1, Real nhấn chìm Betis 5-1 nhờ cú hat-trick của sao trẻ Gonzalo Garcia. Tuy nhiên, không khí tại câu lạc bộ vẫn còn u ám sau giai đoạn khó khăn cuối năm 2025.

AS dẫn lời các nguồn tin nội bộ Real cho hay, ban lãnh đạo đội bóng vẫn có thể sa thải HLV Xabi Alonso nếu Real Madrid thất bại trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ngày 8/1.

Trận derby Madrid này được coi như một “chung kết sớm”, với sức ép lớn lên Alonso. Nếu vượt qua Atletico, Real Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp Barcelona - Athletic Club ở chung kết ngày 11/1.

Kết quả tại Siêu cúp Tây Ban Nha có thể định đoạt tương lai của vị HLV trẻ tuổi, người đang đối mặt với nhiều chỉ trích dù đội bóng cải thiện gần đây. Chiến thắng 5-1 trước Betis cuối tuần quan không chỉ mang về 3 điểm quan trọng ở La Liga, giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 4 điểm, mà còn khẳng định chiều sâu đội hình khi vắng Kylian Mbappé vì chấn thương.

Gonzalo García trở thành cầu thủ học viện đầu tiên ghi hat-trick cho đội một kể từ Raúl năm 2009, mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Dù vậy, tương lai của Alonso vẫn treo sợi chỉ mỏng, khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào trận đấu với Atletico Madrid.

