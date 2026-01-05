Barcelona khiến MU 'méo mặt' vụ Greenwood

Barcelona âm thầm đưa Mason Greenwood về Camp Nou, trong bối cảnh bài toán tài chính tiếp tục bóp nghẹt mọi kế hoạch mua sắm của họ.

Barcelona không muốn chi nhiều tiền cho Greenwood.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona xác định Greenwood là phương án kế thừa dài hạn cho Robert Lewandowski trong đội hình của HLV Hansi Flick. Sau khi rời Old Trafford và gia nhập Marseille hè 2024, tiền đạo người Anh lột xác mạnh mẽ tại Ligue 1, khi ghi tới 37 bàn thắng, cùng 10 kiến tạo sau 56 lần ra sân.

Vấn đề khiến MU "đứng ngồi không yên" nằm ở cấu trúc tài chính của thương vụ. Khi bán Greenwood cho Marseille với giá 26,7 triệu bảng, "Quỷ đỏ" khéo léo cài điều khoản hưởng 50% lợi nhuận trong tương lai. Với phong độ hiện tại, một thương vụ bom tấn hoàn toàn có thể mang về cho MU khoản tiền lớn để tái thiết đội hình.

Tuy nhiên, Barca được cho là tìm cách né khoản chia lợi nhuận này bằng phương án trao đổi cầu thủ. Fichajes tiết lộ Blaugrana sẵn sàng đưa Ferran Torres vào bàn đàm phán nhằm giảm số tiền mặt phải trả. Nếu kịch bản này xảy ra, giá trị tiền mặt Marseille thu về sẽ thấp hơn đáng kể, kéo theo phần lợi nhuận MU được hưởng cũng sụt giảm.

Dù FIFA có cơ chế giám sát việc định giá trong các thương vụ trao đổi, thực tế cho thấy đây luôn là vùng xám dễ phát sinh tranh cãi pháp lý. Điều đó hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh MU có thể thu ngay hàng chục triệu bảng nếu Marseille bán Greenwood cho một đại gia ở Saudi Arabia.

Chưa dừng lại ở đó, nỗi lo của MU còn chồng chất khi Barelona chưa có động thái mua đứt Marcus Rashford. Viễn cảnh Barccelona vừa níu chân Rashford, vừa tìm cách lách luật để chiêu mộ Greenwood chẳng khác nào đẩy MU vào thế bị động trước kỳ chuyển nhượng hè 2025.