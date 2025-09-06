Cơ bắp của Mainoo gây chú ý

Thể hình của Kobbie Mainoo thay đổi đáng chú ý khi cầu thủ trẻ nỗ lực tìm cách chen vào đội hình chính của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Cơ bắp săn chắc của Mainoo trong buổi tập cá nhân.

Mainoo chưa có nhiều cơ hội ra sân cho Manchester United từ đầu mùa 2025/26. Tiền vệ trẻ cũng không được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 tháng 9. Dù vậy, Mainoo không bỏ phí quãng nghỉ quốc tế mà tận dụng để rèn thể lực và củng cố quyết tâm khẳng định bản thân.

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, Mainoo cùng HLV cá nhân Jonas Dodoo miệt mài tập các bài chạy nước rút suốt hơn một giờ. Hình thể rắn chắc, cơ bắp phát triển hơn cho thấy sự thay đổi rõ rệt của cầu thủ 20 tuổi. Người hâm mộ MU tỏ ra ấn tượng trước tinh thần tập trung và khát khao cải thiện bản thân của tài năng trẻ này.

Trước đó, Mainoo từng hy vọng rời Old Trafford theo dạng cho mượn để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, với bến đỗ được đồn đoán là Napoli - nơi có sự hiện diện của Scott McTominay và Rasmus Hojlund. Tuy nhiên, thương vụ bất thành và anh buộc phải tiếp tục chiến đấu dưới trướng HLV Ruben Amorim.

Thực tế, Mainoo vẫn chưa tạo được dấu ấn. Anh không được sử dụng trong trận thua Arsenal và trận hòa Fulham, mới chỉ có 45 phút tại Premier League trong chiến thắng 3-2 trước Burnley. Lần duy nhất chơi trọn vẹn 90 phút là ở thất bại ê chề trước đội hạng 4 Grimsby tại Carabao Cup - một kỷ niệm khó nuốt trôi.

Con đường trở lại đội hình chính của MU với Mainoo chắc chắn còn nhiều chông gai. Nhưng với thái độ chuyên nghiệp và sự miệt mài rèn luyện, tiền vệ trẻ đang chứng minh anh sẵn sàng chờ đợi thời cơ để khẳng định giá trị tại Old Trafford.