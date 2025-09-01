MU định đoạt tương lai Mainoo

MU vẫn quyết tâm giữ chân Kobbie Mainoo bất chấp tiền vệ này muốn rời đi để được thi đấu nhiều hơn.

Hôm 30/8, bộ đôi Matheus Cunha và Mason Mount đều gặp chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Burnley ở vòng 3 Premier League. Điều này có thể khiến họ vắng mặt trong những trận đấu sắp tới với Manchester City và Chelsea.

Daily Mail cho biết đây là bước ngoặt quan trọng khiến MU càng quyết tâm giữ Mainoo ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trước đó, tiền vệ người Anh bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi theo dạng cho mượn để được ra sân thường xuyên.

"Mainoo khẳng định muốn ra đi để thi đấu và phát triển sự nghiệp, nhưng MU muốn giữ cậu ấy ở lại", nhà báo Fabrizio Romano viết trên X.

HLV Ruben Amorim cũng xác nhận muốn giữ Mainoo và kỳ vọng anh sẽ cạnh tranh quyết liệt với Bruno Fernandes cho suất đá chính. Trước đó, chính HLV người Bồ Đào Nha khẳng định rằng "Mainoo không có đủ phẩm chất để chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự".

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Amorim nói thẳng về tương lai của Mainoo: "Tôi muốn Kobbie ở lại. Cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình. MU cần Kobbie, điều đó sẽ không thay đổi".

Dưới thời Amorim, Mainoo chưa được thi đấu nhiều như anh kỳ vọng. Vấn đề này đã xảy ra từ mùa giải trước, khi Mainoo không được đăng ký thi đấu trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham. Kể từ đầu năm 2025, anh mới ra sân 9 lần tại Premier League.

