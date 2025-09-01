Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đàm phán mua Stiller

  Thứ hai, 1/9/2025 06:19 (GMT+7)
Theo Sky Sports, MU đang liên hệ Stuttgart để hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Angelo Stiller trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

MU muốn có Stiller để nâng cấp tuyến giữa.

Hè 2025, "Quỷ đỏ" muốn củng cố hàng tiền vệ và liên tục hỏi mua Carlos Baleba của Brighton và Adam Wharton của Crystal Palace. Tuy nhiên, việc thuyết phục các đối tác nhả người không dễ dàng. Do đó, Stiller được MU xem là phương án tối ưu.

Theo Sky Sports, MU cử đại diện đến Đức để hoàn tất thương vụ. Cầu thủ này có mức phí giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 36 triệu euro. Nhưng MU hy vọng có thể chốt thỏa thuận với mức giá tốt hơn.

Tiền vệ người Đức ra sân 46 trận trên mọi đấu trường mùa trước, và động thái chiêu mộ Stiller có thể khiến Kobbie Mainoo phải ra đi dưới dạng cho mượn. Stiller thiên về lối chơi phân phối bóng từ phía dưới hơn là mẫu tiền vệ thu hồi.

Điểm mạnh của cầu thủ 24 tuổi còn gồm khả năng thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, và anh là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất tại Bundesliga. Mùa trước, Stiller vượt qua hơn 73% cầu thủ Bundesliga về số pha tranh chấp thắng và dẫn đầu về các pha chuyền bóng hướng lên phía trước.

Stiller còn cách khá xa đẳng cấp của đàn anh huyền thoại Toni Kroos, song sở hữu phong cách chơi tương đồng như thông minh, điềm tĩnh, chuyền dài chuẩn xác và có tầm nhìn chiến thuật sắc bén.

