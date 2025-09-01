Huyền thoại MU: 'Arsenal chơi thứ bóng đá xấu xí'

Huyền thoại Manchester United, Peter Schmeichel, không ngần ngại chỉ trích gay gắt phong cách thi đấu của Arsenal trong trận thua Liverpool 0-1 trên sân Anfield.

Schmeichel thất vọng trước lối chơi thực dụng mà Arsenal áp dụng.

Rạng sáng 1/9, ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 nhờ cú đá phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai. Điều đáng nói, ở trận này HLV Mikel Arteta chủ động để Arsenal chơi phòng ngự ngay từ đầu, với tham vọng kiếm 1 điểm trên sân khách.

Trong buổi bình luận được đưa ra ngay trên sóng truyền hình, cựu thủ môn của Manchester United thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không muốn xúc phạm Arsenal, nhưng phong cách bóng đá của họ thật sự rất khó chịu khi xem. Nó được thiết kế để khai thác điểm yếu của đối thủ, hoặc chờ đợi các tình huống cố định”.

Schmeichel nhấn mạnh rằng lối chơi này khiến trận đấu có sự góp mặt của Arsenal thường thiếu đi tính hấp dẫn: "Trận đấu này dù mang danh nghĩa Super Sunday, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Để có một trận bóng đá hay, bạn cần cả hai đội cùng nỗ lực. Nhưng ở đây, chỉ có một đội đang thực sự cố gắng chơi bóng, và đó là Liverpool!”

Schmeichel thẳng thắn: “Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ muốn một đội bóng nào thắng một trận đấu hơn Liverpool hôm nay. Arsenal đang chơi thứ bóng đá xấu xí, mang đến một phong cách bóng đá xấu xí cho môn thể thao của chúng ta!”.