MU và Villa tạo domino chuyển nhượng

Aston Villa tiếp cận Royal Antwerp để hỏi mua thủ môn Senne Lammens, trong bối cảnh MU đạt thỏa thuận cá nhân với Emiliano Martinez.

MU có thể chiêu mộ Martinez, còn Lammens gia nhập Villa hè này.

Theo truyền thông Anh, Lammens hiện là lựa chọn hàng đầu của Villa, bên cạnh Diogo Costa, trong trường hợp Martinez ra đi. Cùng thời điểm, MU đàm phán với Villa về việc chiêu mộ Martinez. Do đó, đội bóng này phải tính đến phương án Lammens như sự thay thế khả dĩ.

Ban đầu, Lammens là mục tiêu số một của MU. Tuy nhiên, theo The Athletic, "Quỷ đỏ" chưa đưa ra lời đề nghị chính thức. Lý do là MU cần một thủ môn có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để lập tức trở thành thủ lĩnh trong khung gỗ. Về mặt này, Martinez ăn đứt Lammens.

Từ đầu mùa, Andre Onana chưa bắt chính trận nào ở Premier League, trong khi Altay Bayindir liên tục mắc sai lầm với khả năng bắt bóng bổng hạn chế. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, MU có lý do để đẩy mạnh thương vụ Martinez.

Sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Martinez, MU sẽ tiếp cận Aston Villa để đàm phán giá cả. Việc lỡ vé dự Champions League khiến "The Villains" mất nguồn thu lớn, buộc họ phải bán đi một số trụ cột để đảm bảo quy định về tình bền vững tài chính.

Khả năng MU bỏ ra khoảng 40 triệu bảng để hoàn tất thỏa thuận dành cho nhà vô địch World Cup 2022. Số tiền thu được từ thương vụ Martinez sẽ giúp CLB chủ sân Villa Park có đủ kinh phí để theo đuổi Lammens.

Lammens, cao 1,93 mét, là tuyển thủ trẻ của Bỉ. Anh ra mắt Club Brugge vào tháng 7/2021 trước khi chuyển sang Antwerp hai năm sau đó. Lammens có trận đấu đầu tiên cho CLB này tại Champions League, trong thất bại trước Porto tháng 11 cùng năm.