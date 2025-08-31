Hojlund có thể trở lại MU

Napoli chỉ kích hoạt điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund trong trường hợp giành được vé dự Champions League mùa tới.

Napoli có thể trả Hojlund về lại MU sau mùa giải này.

Hojlund đáp chuyến bay đến Naples để tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng gia nhập nhà đương kim vô địch Serie A. Một thỏa thuận cho mượn được hai câu lạc bộ thống nhất, kèm điều khoản mua đứt giá 38 triệu bảng.

Tuy nhiên, theo The Athletic, MU hoàn toàn có thể phải đón Hojlund trở lại mùa giải tới. Thương vụ mua đứt chỉ trở thành hiện thực trong trường hợp Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa sau.

Suốt mùa hè, Hojlund khẳng định muốn ở lại Old Trafford, nhưng sự xuất hiện của Benjamin Sesko cùng các tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha buộc tiền đạo người Đan Mạch phải thay đổi quan điểm.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim gây bất ngờ khi chủ yếu sử dụng Cunha ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi Sesko chưa thể hiện được nhiều kể từ khi gia nhập MU. Với việc Cunha chấn thương, khả năng cao Sesko sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn thời gian tới.

Với cá nhân Hojlund, cầu thủ này có 26 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 95 lần ra sân trong hai năm qua. Mùa giải trước, chân sút 22 tuổi chỉ ghi được 10 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 52 trận trên tất cả đấu trường.

Nhưng Napoli coi Hojlund là mảnh ghép quan trọng sau khi để Viktor Osimhen ra đi, còn Romelu Lukaku chấn thương. Hojlund được đánh giá tiềm năng lớn nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm đa dạng, đồng thời từng tỏa sáng trong màu áo Atalanta ở Serie A.