Højlund sang Napoli

Rasmus Højlund chính thức rời Manchester United để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn, thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tối 30/8.

Thỏa thuận giữa hai CLB bao gồm phí mượn 6 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro. Điều khoản này sẽ trở thành bắt buộc nếu Højlund đáp ứng một số tiêu chí về số trận và thành tích trong màu áo Napoli.

Tiền đạo người Đan Mạch đồng ý sang Serie A từ vài ngày trước và dự kiến tiến hành kiểm tra y tế trong 24 giờ tới. Đây là bước ngoặt quan trọng với cầu thủ 22 tuổi sau một mùa giải thất vọng tại Old Trafford, nơi anh không thể chứng minh giá trị của bản hợp đồng từng tiêu tốn gần 75 triệu euro.

Với Napoli, sự xuất hiện của Højlund được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống trên hàng công sau sự ra đi của Victor Osimhen cũng như Romelu Lukaku dính chấn thương. Lối chơi giàu tốc độ, khả năng di chuyển rộng và pressing mạnh mẽ của Højlund phù hợp với triết lý tấn công trực diện mà HLV Antonio Conte đang xây dựng tại sân Diego Armando Maradona.

Trong khi đó, với Manchester United, việc để Højlund ra đi theo dạng “mua đứt kèm điều kiện” cho thấy CLB sẵn sàng cắt lỗ và tái cơ cấu lại hàng công dưới thời Ruben Amorim. Thương vụ này không chỉ giải quyết vấn đề tài chính mà còn mở ra cơ hội để MU tìm kiếm một bản hợp đồng mới giàu kinh nghiệm hơn.