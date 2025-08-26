Mức lương hấp dẫn của Hojlund tại Napoli

Rasmus Hojlund đang đứng trước cơ hội nhận được mức lương hấp dẫn nếu đồng ý gia nhập Napoli từ MU trước khi chợ hè đóng cửa.

Hojlund được tăng lương nếu sang Napoli. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, Napoli tăng cường theo đuổi Hojlund sau chấn thương của Romelu Lukaku. Đội bóng Serie A tin rằng với sức hút và môi trường lý tưởng cho các cựu cầu thủ Premier League, họ có thể thuyết phục Hojlund về thi đấu.

Truyền thông Italy cũng cho biết Napoli sẽ tăng lương cho Hojlund. Hiện tại, tiền đạo này kiếm khoảng 2,4 triệu bảng mỗi năm tại MU. Nếu đến Napoli, Hojlund dự kiến bỏ túi 3,9 triệu bảng mỗi năm. Đội bóng Italy hy vọng rằng mức tăng lương này sẽ đủ để Hojlund đồng ý gia nhập đội.

Hojlund cũng sẵn lòng chấp nhận đề nghị của Napoli, bởi anh muốn xác định tương lai lâu dài tại đội mới. Quyết định của HLV Ruben Amorim trong việc không sử dụng anh trong hai trận đấu đầu mùa giải ở Premier League khiến Hojlund thay đổi suy nghĩ về việc ở lại Old Trafford.

Napoli được cho là đưa ra một thỏa thuận hỏi mượn trị giá 4,3 triệu bảng, kèm tùy chọn mua đứt 34,5 triệu bảng. Nếu thỏa thuận này diễn ra, MU sẽ chịu thiệt hại lớn về tài chính, khi Hojlund gia nhập đội bóng với giá 72 triệu bảng.

Theo Corriere Dello Sport, tiền vệ Scott McTominay gọi điện cho Hojlund để thuyết phục anh gia nhập đội bóng Serie A. Trong thời gian cùng nhau khoác áo MU, McTominay và Hojlund đã có 34 lần ra sân chung.

