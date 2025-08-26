Neymar bị gạch tên

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục loại Neymar khỏi danh sách triệu tập của tuyển Brazil để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9.

Neymar chưa một lần khoác áo tuyển Brazil dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti.

Theo Globo, Neymar, Vinicius Junior và Rodrygo đều không được gọi, trong khi tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham United có lần trở lại tuyển Brazil đầu tiên kể từ khi dính nghi án cáo buộc dàn xếp tỷ số vào năm ngoái.

Phát biểu với báo chí, HLV Ancelotti cho biết Neymar cùng một số cầu thủ khác như Vinicius Junior hay Rodrygo, cần thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất trước World Cup mùa hè năm sau.

“Mọi người đều biết Neymar, cậu ấy cũng như vài người khác, cần đạt được thể trạng tốt để có thể giúp đội chơi tốt và nỗ lực hết mình tại World Cup 2026”, Ancelotti phát biểu. “Hai trận đấu này là hai trận cuối cùng của vòng loại, và chúng tôi cần kết thúc giai đoạn này một cách ấn tượng. Tôi đã chọn những con người mình cho là tốt nhất”.

Trong danh sách tập trung của tuyển Brazil, tiền vệ kỳ cựu Casemiro cũng gây bất ngờ khi trở lại. Tài năng trẻ Estêvão của Chelsea cũng nhận được cơ hội. Brazil sẽ thi đấu hai trận vòng loại cuối cùng vào ngày 4/9 trên sân nhà gặp Chile và ngày 9/9 làm khách trên sân Bolivia.

Hồi tháng 6, Brazil giành vé dự World Cup 2026 nhờ chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Paraguay. Dù giành vé dự World Cup 2026, màn trình diễn của Brazil không thực sự thuyết phục.

Đoàn quân của HLV Ancelotti chơi thiếu sức sống trong thời gian qua. Chính vì thế, cựu HLV Real Madrid muốn làm mới đội hình, bổ sung nhiều nhân tố có khả năng tạo khác biệt.

Danh sách đội tuyển Brazil:

Thủ môn: Alisson, Bento, Hugo Souza.

Hậu vệ: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson, Wesley.

Tiền vệ: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá.

Tiền đạo: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison.