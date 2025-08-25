MU gây sức ép với Sancho

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè sắp đóng cửa, Jadon Sancho đang chịu sức ép phải sớm ra quyết định về tương lai.

Sancho được yêu cầu sớm chốt bến đỗ mới. Ảnh: Reuters.

Theo Corriere dello Sport, MU muốn chấm dứt thương vụ chuyển nhượng kéo dài này bằng cách yêu cầu Sancho và người đại diện phải đồng ý với lời đề nghị từ Roma. Đại diện Serie A cũng là đội duy nhất muốn đón Sancho trước khi chợ hè đóng cửa.

Huấn luyện viên Gian Piero Gasperini của Roma vẫn hy vọng hoàn tất thương vụ này. Sau trận đấu với Bologna tại vòng 1 Serie A hôm 24/8, ông khẳng định: “Sancho chưa bao giờ nói không với Roma".

Không chỉ MU, Roma cũng đang ở trong tình thế khó khăn. Corriere dello Sport cho biết Roma ra hạn chót cho Sancho vào ngày 27/8. Trong trường hợp thương vụ đổ bể, CLB thành Rome sẽ gấp rút chuyển hướng sang mục tiêu khác để tăng cường hàng công.

MU kỳ vọng thu về 18 triệu euro phí chuyển nhượng, cộng với các khoản thưởng, nếu bán Sancho cho Roma. Tiền vệ người Anh cũng được yêu cầu giảm lương để sang Italy thi đấu.

Borussia Dortmund, đội bóng cũ của Sancho, cũng đang xem xét khả năng tái hợp với tiền vệ này. Nhưng CLB Bundesliga chưa có động thái chính thức nào gửi đến MU.

Mùa trước, Roma kết thúc Serie A ở vị trí thứ 5 và giành quyền dự Europa League.

